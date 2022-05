A felnőttcsapat után a Sepsi-SIC 16 év alatti együttese is ünnepelt az elmúlt hét végén, hiszen Dragoslava Mikes tanítványai a harmadik helyen fejezték be a korosztályos bajnokság döntő tornáját, és éremmel a nyakukban tértek haza a nyolccsapatos megmérettetésről. A lányok megismételték egy évvel ezelőtti remek eredményüket, amikor a tizenöt év alattiak között szintén bronzérmesek voltak.

Szerdától vasárnapig Ploiești adott otthont az U16-os lány kosárlabda-bajnokság döntő tornájának, amelyen a házigazda MSK és a Sepsi-SIC együttese mellett négy fővárosi csapat (a Dan Dacian, az Olimpia, a Sportul Studențesc és a Champions), valamint az Aradi Valbon és a Gyulafehérvári SPL vett részt. A sorsolás után a zöld-fehéreket az Olimpiával, a Sportullal és az Araddal az 1A-csoportba sorsolták be. Dragoslava Mikes tanítványai két győzelemmel indították a négyes küzdelmeit: 52–44-re verték a Sportul Studențesc gárdáját és 62–51-re az Aradot. Kosarasaink harmadik csoportmeccsükön 79–50 arányban kikaptak a Bukaresti Olimpiától, a torna elődöntőjében így a másik csoportot megnyerő, későbbi aranyérmes Dan Dacian SK-val találkoztak. A háromszékiek a párharcot 74–24-re veszítették el, majd a kisdöntőben izgalmas mérkőzésen 75–73-ra diadalmaskodtak a Bukaresti Champions felett, így bronz­éremmel zárták a tornát. Játékosaink két egyéni díjat is bezsebeltek, Nemes Grétát és Lana Mikest beválasztották a viadal legjobb ötösébe (best five).

Csapatunk: Simon Johanna, Máthé Orsolya, Lana Mikes, Boga-Kiss Tekla, Sacară Adrien, Biszok Henrietta, Milica Lazic, Vízi Izabella, Gheorghița Helga, Tulit Barbara, Váncsa Nóra, Nemes Gréta.

A végeredmény: 1. Dan Dacian SK, 2. Bukaresti Olimpia, 3. Sepsi-SIC, 4. Bukaresti Champions, 5. Ploiești-i MSK, 6. Sportul Studențesc, 7. Aradi Valbon, 8. Gyulafehérvári SPL.

Hetedszer győzött Sepsiszentgyörgy

Sepsiszentgyörgyiek nyerték meg a székelyföldi öregfiú kosárlabdacsapatok hagyományos tornáját, a Barátság Kupát, amelyet szombaton és vasárnap rendeztek meg Szovátán. Az 1981-ben kezdődött sorozat hetvenötödik állomása volt a hétvégi viadal, amelyen ezúttal a székelyudvarhelyi, szászrégeni, csíkszeredai, gyergyószentmiklósi és háromszéki csapat volt a hazaiak vendége. Mint mindig, most is két csoportban zajlott a küzdelem, szombaton kerültek sorra a csoportmérkőzések, vasárnap a helyosztókat játszották le.

Az eredmények: * csoportkör: Szováta–Udvarhely 28–49, Régen–Csíkszereda 69–37, Gyergyó–Szováta 53–33, Szentgyörgy–Régen 57–45, Udvarhely–Gyergyó 58–51, Szentgyörgy–Csíkszereda 70–45 * az 5. helyért: Szováta–Csíkszereda 51–42 * kisdöntő: Régen–Gyergyó 48–60 * döntő: Udvarhely–Szentgyörgy 48–58.

A végső sorrend: 1. Sepsiszentgyörgy, 2. Székelyudvarhely, 3. Gyergyószentmiklós, 4. Szászrégen, 5. Szováta, 6. Csíkszereda. A megyeszékhelyi együttes indulását Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala támogatta. (tibo)