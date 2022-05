Vége a barátságnak

A román–orosz baráti csoportot az Interparlamentáris Unió Romániai Csoportjának (GRUI) kezdeményezésére szüntették meg. A parlament ezzel is kifejezi szolidaritását az ukrán néppel, amely az Orosz Föderáció törvénytelen, ki nem provokált és indokolatlan katonai agressziójának áldozata – áll az indoklásban. A román–fehérorosz baráti csoport szintén megszűnt, miután a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ törvényhozói is kiléptek a testületből, illetve az Európai Unió újabb szankciókat vezetett be az ország ellen, mivel az támogatta az Orosz Föderációt „az Ukrajna elleni agresszió megszervezésében”.