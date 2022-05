Élet a Lélekben-nagytalálkozó

Sepsiszentgyörgyön a Krisztus Király-templom adott otthont a plébániai imacsoportok idei Élet a Lélekben-nagytalálkozójának, amelyet irgalmasság vasárnapja előtt tartottak 850 személy részvételével. Sokan jöttek el messzebbről is, családosan is, hogy újból megtapasztalják Isten közelségét, szabadulásban és gyógyulásban legyen részük. A találkozó mottóját a szinódus jegyében fogalmazták meg: „Járjunk együtt!”

Sepsiszentgyörgyön 28 éve alakult meg hivatalosan a Szent József Plébánián Szabó Lajos plébános jóváhagyásával és Bajcsi Tibor vezetésével az Élet a Lélekben plébániai imacsoport. Az elmúlt évek kitartó munkájának köszönhetően Erdélyben mára már az imacsoport 36 közösségben van jelen. Évente kétszer szerveznek szemináriumokat, ahol az érdeklődők kilenc héten keresztül megtanulhatják a személyes Isten-kapcsolat kialakítását és elmélyítését a hétköznapi életben.

A sepsiszentgyörgyi találkozót a rózsafüzér elimádkozásával indították, elmélkedések hangzottak el, volt Szentlélek-hívás, dicséret a Lélek erejében, délután háromkor az irgalmasság rózsafüzérét is közösen mondták el. Több ízben is tanúságtételek hangzottak el, amikor testvérek arról számoltak be, hogy milyen csodákat, gyógyulásokat tett Isten az ő életükben, miután megnyitották a szívüket. Ötvenhat sepsiszentgyörgyi elkötelezett résztvevő vállalt imaszolgálatot, akik kettesével imádkoztak mindazokért, akik személyes imát kértek.

Az egész napos, nagyszabású rendezvényről Bajcsi Tibor gondnok számolt be:

„Minden évben meg szoktuk tartani az Élet a Lélekben imacsoportok találkozóját a csíkszeredai sportcsarnokban. Utolsó alkalomkor kétezren voltunk. Most foglalt volt a sportcsarnok, ezért a Krisztus Király-templomban találtunk befogadásra, köszönjük a plébános úrnak. Itt 850-en gyűltünk össze 36 közösségből. Ezt onnan tudjuk, hogy mindenki, aki bemegy a templomba, kap egy szívet egy szentírási idézettel. És 850 fogyott el. Kovászna, Hargita, Maros, Brassó, Bákó és Neamț megyéből voltak résztvevők. A legtávolabbról Brüsszelből érkezett valaki. Nem tudtunk mindenkit buzdítani a jelenlétre, mert nem fértünk volna el.

Három elmélkedést tartott Bátor Botond pálos szerzetes, Olasz Béla segédlelkész és Oláh Zoltán tanár úr Gyulafehérvárról. György Balázs és az előadók is vállaltak gyóntatást. Örültem, mert nagyon sokan visszajeleztek, akik gyógyulásban és szabadulásban részesültek.

A találkozót 137 órás imamaraton előzte meg, ahol több mint 660 személy vállalt háttérimát, legkevesebb egy órát, de volt, aki kettőt vagy hármat is. Az országon belül 55 paptestvér kapcsolódott be a háttérimába szentmisékkel és imávalm, az országon kívülről pedig Magyarországról, Olaszországból, Németországból, Dániából. Három paptestvér – egy Rómában, egy Medjugorjéban és egy Szlovákiában – mutatott be szentmisét, hogy a találkozón valóban Isten akarata teljesüljön.”

Délután az egyórás szentségimádás után hálaadó szentmisével zárult a találkozó, amelyet főcelebránsként ft. dr. Oláh Zoltán kanonok, a szentírástudomány tanára mutatott be Fülöp Szabolcs segédlelkésszel együtt. „Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.” (Mk 16,15) A zenei szolgálatot Sonka Loránd Mátyás látta el, a szentmisét élőben közvetítette a Mária Rádió.