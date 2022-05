Mivel az érintett magánszemélyek nem tudtak közös nevezőre jutni, az új övezeti rendezési tervet (román betűszóval PUZ) már az önkormányzat készítteti, a tervezők most tanulmányozzák a lehetőségeket – közölte Birtalan Csilla. Sepsiszentgyörgy főépítésze szerint az lenne célszerű, ha nem magánérdekek szerint szabályoznák a területet. Az új utcát azok kérik, akik a Jókai utcában lakóktól megvásárolták a hátsó kerteket, hogy ott építkezzenek – de nem minden kertet adtak el, és amit igen, azok mérete is különböző, egy közös utca kialakításához pedig az ott lakóknak a telkük egy kisebb vagy nagyobb darabjáról le kell mondaniuk. Nem is mindenki akar utcát, mert van, akinek a telkét kettévágná – mások pedig hátrább szeretnének bejáratot, 100, 200, sőt, 300 méteres távolságra a Jókai Mór utcától. Az új utca egyébként nagyjából ezzel lenne párhuzamos, és a meglévő kis mellékutcákon lenne elérhető – magyarázta a főépítész. Az önkormányzat inkább a 100 méteres változatra hajlik: városon 50 méter hosszú kert bőven elegendő, a többség úgysem kíván gazdálkodni – vélekedett, de hangsúlyozta, hogy a tervezés csak most kezdődik, még nincs semmi eldöntve. Birtalan Csilla tudomása szerint 70 család érintett az új utca kialakításában, őket akkor hívják majd újra össze, amikor meglesz az új városrendezési terv.