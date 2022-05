Történetének legjobb bajnoki helyezéséért küzd a megyeszékhelyi Sepsi-SIC felnőtt pingpongcsapata, amely kedd délután Câmpulungon vendégszerepelt, ahol a Demeter Lehel, Bojan Crepulja, Dragoș Bujor, Kanabé Szilárd összeállítású alakulatunk a helyi Pristavu együttesével mérkőzött meg az asztalitenisz Szuperliga eldöntőjének odavágóján. A háromszéki pingpongozók számára jobb lábbal rajtolt a keddi párharc, hiszen Demeter hátrányból felállva 3–2 arányban verte a házigazdák első számú játékosát, Iulian Chirițăt. Csapatunk második meccsét Bujor játszotta, aki küzdelmes mérkőzés végén hasonló arányban maradt alul Alin Spelbușsal szemben, a sikerrel a Pristavu összesítésben kiegyenlített 1–1-re. A Sepsi-SIC harmadik találkozóját Crepulja vívta, szerb pingpongozónk sima 3–0-ra kapott ki Alexandru Manolétól, ezzel az Argeș megyeiek már 2–1-re vezettek. Ezt követően ismét Demeter ragadott ütőt és állt asztalhoz, és remek teljesítménnyel 3–1-re legyőzte Spelbușt, 2–2-es döntetlenre hozva az odavágó állását. Az utolsó mérkőzésünket Bujor vívta, keményen küzdő asztaliteniszezőnk azonban sajnos alulmaradt Chirițăval szemben (3–1), így a Sepsi-SIC összesítésben 3–2-re elveszítette a Pristavu Câmpulung elleni viadal első felvonását.

„Amikor veszítesz, nem lehetsz elégedett az eredménnyel, de dicséret illeti a fiúkat, amiért keményen küzdöttek. Ahogy sejtettük, nehéz volt Câmpulungon játszani, de nagyon bízom abban, hogy otthon megfordíthatjuk a párharc kimenetelét. Sajnos, Dragoș Bujor betegen és lázasan állt asztalhoz, és most az erejéből ennyire futotta. Remélem, csütörtökig összeszedjük magunkat, és akkor egy teljesen más arcunkat mutatjuk majd” – nyilatkozta érdeklődésünkre Teodor Simon, aki a ma délutáni visszavágón számít a sepsiszentgyörgyi asztalitenisz-kedvelők tá­mogatásra is.

A Sepsi-SIC–Pristavu Câmpulung elődöntő visszavágóját ma 17 órától a megyeszékhelyi Szabó Kati Sportcsarnokban rendezik meg, a mérkőzésre a belépés ingyenes. „Ahogy a keddi találkozó előtt is mondtam: két egyforma képességű csapat harcolt a Szuper­liga fináléjába jutásért, és csütörtökön is az éppen aktuális forma fog dönteni a győztesről. Szoros meccsre számítunk itthon is, de nagyon bízom a fiúk sikerében” – tette hozzá a háromszéki alakulat edzője.

Az eredmény: Pristavu Câmpulung–Sepsi-SIC 3–2. Mérkőzésenként: Iulian Chiriță–Demeter Lehel 2–3 (0–1), Alin Spelbuș–Dragoș Bujor 3–2 (1–1), Alexandru Manole–Bojan Crepulja 3–0 (2–1), Spelbuș–Demeter 1–3 (2–2), Chiriță–Bujor 3–1 (3–2).