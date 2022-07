Cseke Attila, a fejlesztési tárca RMDSZ-es vezetője az aláírás alkalmából elmondta, hogy a szükséges pénzalapokat már a múlt évben biztosította a minisztérium (áprilisban született meg a vonatkozó miniszteri rendelet), és most a kivitelezés is indulhat. A tárcavezető szerint a beruházás révén három éven belül (terv szerint 28 hónap a kivitelezési idő) korszerű ellátásban részesülhet minden érintett sepsiszentgyörgyi és háromszéki páciens.

Az eseményen jelen volt Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ elnöke is, aki rámutatott, hogy a szövetség és az általa vezetett fejlesztési minisztérium egyik fontos kormányzati eredménye, hogy hosszú kihagyás után, 2020 decemberétől újra épülnek kórházak Romániában. Azt is részletezte, hogy a sepsiszentgyörgyi új, kétemeletes épület 34 beutalt beteg egyidejű kezelésére lesz alkalmas, járóbeteg-rendelővel, röntgenközponttal és laboratóriummal is rendelkezik majd. Ezzel a beruházással az orvosi ellátás sokkal hatékonyabb lesz, a tüdőbetegeknek nem kell majd két külön épületbe járniuk kezelésre.

Tamás Sándor, a megyei önkormányzat elnöke az aláírást követően közösségi oldalán azt írta: számukra az emberek egészsége a legfontosabb, ezért fejlesztik folyamatosan a megye egészségügyi rendszerét, ezért építenek egy új tüdőkórházat is. Olyan intézményt, ahol egy tető alatt lesz a járóbeteg-gondozó és a kórházi ellátás. Az elnök szerint azért vágták ekkora fába a fejszéjüket, mert a megyei kórháznak, a szakszemélyzetnek életeket kell menteni. „Legtöbbször az életeket közvetlenül a kórházakban, a műtőasztalok mellett meg az ágyak mellett mentik meg az orvosok”, de ezt nem tudják megtenni leromlott épületekben, elavult felszereléssel.

Tamás Sándor emlékeztetett, hogy a megyei kórházban jelenleg az új sürgősségi osztály építése és a belgyógyászat bővítése zajlik, és a tegnapi szerződés aláírásával lehetővé vált, hogy a harmadik jelentős beruházás is elkezdődjön a kórház területén.

András-Nagy Róbert, a megyei kórház menedzsere lapunk megkeresésére elmondta, hogy a tüdőkórház épülete a belgyógyászati osztálynak otthont adó, bővítés alatt álló épület mögötti területen, a fertőzőosztályt is magában foglaló ingatlan szomszédságában, annak mintegy meghosszabbításaként kap helyet. A 800 négyzetméter alapterületű, kétezer négyzetméter hasznos felületű ingatlan háromszintes lesz, két bejárattal. A földszinten a járóbeteg-rendelő, valamint a tuberkulózisos betegek ellátását biztosító rendelők kapnak helyet, ezeket a Kórház utca felől lehet megközelíteni. A fölső két szint a kórházi ellátást szolgálja majd, ide az udvar felől lehet majd bejutni.

A menedzser hozzátette: a koronavírus-járvány bizonyította, mennyire fontos az egészségügyi intézményekben, hogy az épületek minél közelebb legyenek egymáshoz, a funkcionalitásuk minél jobb legyen, könnyen megoldhassák a páciensek eljuttatását egyik pontból a másikba, az ellátási körforgás minél hatékonyabban működjék. Az új épület esetében ezt már sokkal könnyebben meg tudják oldani. András-Nagy Róbert reményét fejezte ki, hogy a kivitelező még idén neki tud látni az építésnek, és jól halad, hogy 2024 végéig az épületet birtokba vehesse az intézmény.

Amint arról több rendben beszámoltunk, az új tüdőkórház építését 2018-ban kezdeményezte a megyei önkormányzat, 2020 közepére jutottak odáig, hogy benyújthatták pályázatukat a minisztériumhoz, és 2021 tavaszán hagyta jóvá a szaktárca a beruházás kormányforrásokból történő támogatását. Az új tüdőkórház építését az indokolja, hogy jelenleg Sepsiszentgyörgyön két helyszínen, a megyei kórház területén és a városközpontban zajlik a szakrendelés, illetve kezelés, mindkét épület régi, fejlesztési lehetőség nélkül. A tüdőgyógyászati osztálynak otthont adó, műemlék besorolású épület leromlott állapotban van, és mivel egykoron teljesen más rendeltetéssel épült, nem lehet úgy átalakítani, hogy eleget tegyen a jelenlegi követelményeknek.