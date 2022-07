Esősnek indult a vasárnap délután, de a Gondviselés alkalmas időt adott a négyes ünneplésre, s még a nap is kisütött. Autóbusszal és személygépkocsikkal is érkeztek az eseményre Sepsiszentgyörgyről, Csíkszeredából, Zaboláról és a környékről.

Kovács Zita doktornő, az életvédő társaság vezetője köszöntötte az egybegyűlteket, és hálát adott a jó Istennek, hogy annyi imameghallgatás történt az életvédő társaság fennállása óta. Örömét fejezte ki azért is, hogy pénteken, Jézus Szent Szíve ünnepén az Amerikai Egyesült Államokban megdöntötték az abortusztörvényt, a terhességmegszakítás többé nem alkotmány védte jog. Hangsúlyozta: az élet a fogantatással kezdődik, és teljes értékű élet az embrió is az anyaméhben.



Meg nem születettek emlékparkja

Az emlékpark kápolnáját Tamás József segédpüspök áldotta meg 2017-ben és Szent II. János Pál pápa tiszteletére szentelte fel. A kert jobb sarkában a Medjugorjéból hozott Szent II. János Pál-szobor áldásra tartja a kezét. A dombtetőre felérve a Jézus Szent Szíve szobrot szintén Medjugorjéból hozta Kovács Zita doktornő. Sok munka, áldozatos szeretet alakítja évről évre még szebbé az emlékparkot, ahová gyakran kijárnak az életvédő társaság tagjai és mások is keresztutat, imát végezni, lelki békét találni.

A szépen kialakított emlékkertben megrendítő végigjárni a magzat keresztútját. A következő állomásokat állították fel, amelyek kőtömbjénél mindkét felől rózsák nyílnak: 1. Fogantatásomkor már elítéltek. 2. Tehernek számítok. 3. Isten áldásnak szánt. 4. Anyám megölet. 5. Nincs segítő Simonom. 6. „Veronikákat” várok. 7. Apám is halálomat akarja. 8. Nincs könyörület. 9. Emberi számítás. 10. Méltóságom megtépázva. 11. Feldarabolnak. 12. Ártatlanul halok meg. 13. Hol van a lelkiismeret? 14. Hulladék lettem! 15. Irgalom gyilkosaimnak!

A szentmise előtt Vida Izabella életvédő Pósa Lajos Szeresd a gyermeket című versét tolmácsolta. A szentmisét Péter Arthur kovásznai plébános és Nagy Ferenc kispap mutatta be, a liturgiát a Kikapcsolsz ifjúsági együttes zenéje színesítette.



Szent Gianna Beretta Molla, az anyák segítője

Igazi példamutató, keresztény, önfeláldozó életet élt, amelynek részleteit Kovács Zita ismertette. Gianna Beretta Molla 1922. október 4-én, Assisi Szent Ferenc ünnepén született az észak-olaszországi Magentában. Szülei becsületes, vallásukat gyakorló emberek voltak, akik mindenekelőtt saját példájukkal nevelték gyermekeiket. Tizenhárom gyermeknek adtak életet, közülük a felnőttkort csak nyolcan érték meg. Ő tizedik gyereknek született. Testvérei közül ketten a papi, ketten az orvosi, ketten a mérnöki, egy a gyógyszerészi és egy a misszionáriusi hivatást választották.

1938-ban egy lelkigyakorlat után határozta el, hogy soha nem fog halálos bűnt elkövetni, és mindent a Jézus iránti szeretetből tesz. 1939-ben kitört a második világháború, 1942-ben négy hónap leforgása alatt veszítette el anyját, majd apját is. 1949-ben megszerezte az orvosi diplomát, magánrendelőt nyitott szülővárosában. A gyermekgyógyászatra szakosodott, de minden beteg és rászoruló számíthatott a segítségére. Emellett aktívan bekapcsolódott a Katolikus Akció tevékenységébe is.

1955-ben feleségül ment Pietro Mollához, majd évente születtek a gyermekei, miközben gyakorolta orvosi hivatását is. A negyedik jövetelekor méhdaganatot állapítottak meg az orvosok, azt a műtétet azonban, ami az élete megmentéséhez, de egyben a magzat halálához is vezetett volna, elutasította. 1962. április 21-én világra hozta negyedik gyermekét, pár nappal a szülést követően hunyt el.

Halála után a család több száz imameghallgatásról szóló levelet kapott. II. János Pál pápa 1994-ben boldoggá, 2004-ben szentté avatta az olasz édesanyát, akit az önfeláldozó anyai szeretet példaképeként tisztel az egyház. Lánya, Gianna-Ema­nuela, akiért életét adta az édesanyja, maga is orvos lett. Az árkosi Irgalmasság Anyja Kismamaotthon egy Gianna-ereklyét kapott ajándékba a családtól a kismamaotthon jótevőjén keresztül. Ezt nagy tisztelettel őrzik.

Kovács Zita doktornő arra biztatta a jelenlévőket: betegség, nehézség esetén bátran forduljunk az anyák segítőjéhez, mert számos csodás imameghallgatás történt a közbenjárására. Lehet erőt meríteni a gondviselésbe vetett hitből is.

Megható volt hallgatni a meghívott családok élettörténeteit, amelyek arról tanúskodnak, hogy milyen csodálatos imameghallgatások történnek, ha behívjuk a jó Istent az életünkbe.