Június 24–26. között Hargita megye adott otthont Románia országúti kerékpáros- és parakerékpáros-bajnokságának, amelyen a kézdivásárhelyi paralimpikon, Oláh Attila révén háromszéki induló is volt. A viadal eredetileg Barótot is érintette volna, ám a rajt előtt a szervezők megváltoztatták a mezőnyverseny útvonalát.

A marosfői főhadiszállású megmérettetésen a céhes városi parakerékpáros két számban volt érdekelt, és mindkettőben a dobogóra állt. „Az ezüstérmet az időfutamban szereztem, ez a próba 12 kilométer hosszú volt, míg az aranyat a mezőnyversenyben, ami közel 30 kilométer volt. Nagyon meg vagyok elégedve az eredménnyel, érződött, hogy a versenyek előtt egy négynapos edzőtáborban készültem a Kendu Egyesület, valamint a KSE kerékpárszakosztályát vezető Czifra József segítségével. Az edzőtáborban olyan nap is volt, hogy felbringáztunk Hargitafürdőre, onnan meg áttekertünk a Madarasi Hargitára, ami összességében 100 kilométeres táv volt, 1600 méter szintkülönbséggel” – nyilatkozta Oláh Attila.

Mint elmondta, a parakerékpárosok számára első alkalommal szervezett országúti bajnokságra nyolcan neveztek be. „A tizenkét évet felölelő eddigi sportkarrierem során sajnálatos módon még nem szerveztek fogyatékkal élők számára országos bajnokságot. Több alkalommal volt szó róla, de mindig elmaradt. Kellett némi változásnak történnie a Román Kerékpáros-szövetségben ehhez, és most, 2022-ben para kategóriában is avattak országos bajnokokat. Én személy szerint nagyon vártam már, hogy indulhassak az országoson, és hogy magamra ölthessem a bajnoki mezt” – tette hozzá a felső-háromszéki bringás, aki 2017 óta az egészségesek között versenyez.

A 2016-os, Rio de Janeiróban megtartott nyári paralimpián induló kerékpáros idén eddig hat versenyen vett részt, amelyből négy MTB, kettő pedig országúti verseny volt. Elmondása szerint mindegyik próbán túlteljesítette az elvárásait, hiszen több alkalommal is sikerült bekerülnie a top tízbe. „Úgy tűnik, hogy ez lesz az eddigi legjobb idényem az eredmények szempontjából. Bár keveset tudok edzeni, de sikerült megszabadulnom egy betegségtől, amely hosszú éveken keresztül gyötört, ugyanakkor sikerült leadnom közel 10 kg súlyfelesleget is, ami szintén sokat segít abban, hogy jó eredményeket érjek el” – jelentette ki a céhes városi sportoló. A közeljövőben további nyolc kerékpárversenyen szeretne rajthoz állni, ezek közül az első a hétfőn esedékes Transfăgărășan Challenge lesz. „Szinte minden hétvégére kerülne egy-egy verseny, de próbálom úgy alakítani a programomat, hogy a családra is legyen idő, és ezért inkább a számomra tetszetős és fontosabb versenyekre megyek el” – mondta Oláh Attila. (tibodi)