Első támadásból gólt szerzett a hazai csapat, Hárai Balázs csavart a hálóba, a címvédő azonban kettős emberelőnyből rögtön válaszolt. A házigazdák is értékesítették az első fórt, Hárai egy kipattanót lőtt be közelről. Nem sokkal később érkezett az újabb olasz előnyből szerzett találat, majd a magyarok is kettős előnybe kerültek, Varga Dénes pedig szép kapásgóllal újra megszerezte a vezetést (3–2).

A második negyed elején a kánikulában az olasz együttes „lehűtötte” a margitszigeti közönséget, gyors egymásutánban három gólt szerzett, és kettővel ellépett. A magyarok Manhercz Krisztián révén törték meg a gólcsendet, nem sokkal később pedig Zalánki Gergő egyenlített. A meccs felénél mégis az olaszoknál volt az előny Francesco Di Fulvio ejtésének köszönhetően (5–6).

A harmadik felvonásból már több mint három perc eltelt, amikor Giacomo Cannella lövése után ismét rezdült a háló, Vámos Márton azonban fórból gyorsan válaszolt. A rivális újra előnyből talált be, a következő hazai fór előtt pedig Märcz Tamás időt kért. A megbeszélés után Mezei Tamás közeli húzását védte az olasz kapus, de a túloldalon Vogel Soma is megvillant hátrányban (6–8).

Az olaszok kétgólos előnnyel vághattak neki az utolsó játékrésznek, nem sokkal később pedig lőtávolon kívülre került a magyar válogatott, miután Gonzalo Echenique látványos gólt jegyzett. Négy perccel a vége előtt Vámos kettőre csökkentette a különbséget, de Di Fulvio eldöntötte a mérkőzést. Az utolsó percre Manhercz és Vámos találatainak köszönhetően felzárkózott a magyar csapat, előbbi azonban 27 másodperccel a vége előtt pontatlanul célzott. Jansik Szilárd még 17 másodperccel a vége előtt betalált, de túl későn jött a feltámadás (10–11).