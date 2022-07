Jégcsarnok épül Sepsiszentgyörgyön

Az új, fedett műjégpályára – az adomány elfogadására vonatkozó, a helyi tanács pénteki soros ülésén elfogadott határozat indoklása szerint – azért van szükség, mert a városban nagyon fellendült a sportélet, és egyre többen kötnek korcsolyát a lábukra. Vannak már műkorcsolyázók is, a jégkorongozóknak pedig már minden korosztályban vannak csapataik: a gyermekek az U8–14, a nagyobbak az U16–18, a fiatalok az U20 és U23 kategóriákban játszanak, a felnőttek pedig az országos bajnokságon is részt vesznek, ezért kívánja felkészülésüket – és egyúttal a tömegsportot is – támogatni a városvezetés.

A majdani jégcsarnokban 60 méter hosszú és 30 méter széles műjégpálya és 2000 férőhelyes nézőtér lesz, emellett minden szükségessel fel lesz szerelve: korszerű, energiahatékony hűtő- és fűtőberendezéssel, öltözőkkel (külön a sportolók, a bírók és a közönség számára), mellékhelyiségekkel, edzőteremmel, lazító-, masszázs- és dopping-ellenőrző szobával, elsősegély-nyújtási és szakorvosi rendelőkkel, adminisztrációs és jegyirodával, felszerelés-kölcsönzővel, sajtóértekezletek tartására alkalmas teremmel, vendéglővel-kávézóval, raktározási helyiségekkel, műhellyel és benne a jég karbantartásához szükséges eszközökkel is. A tervezési munkálatokra 5, a kivitelezésére 31 hónapot szabtak meg, összesen tehát három évbe telik a megépítése.