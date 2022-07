Számlálóbiztosokat keresnek

Felhívással fordult a lakossághoz Sepsiszentgyörgy önkormányzata, melyben számlálóbiztosok jelentkezését várják a népszámlálás második szakaszának fennmaradt idejére. Azt kérik, hogy aki rendelkezik tapasztalattal e területen, és napi hat órát rá tud szánni az összeírásra, keresse fel a polgármesteri hivatal ügyfélfogadó irodáját, és nyújtson segítséget a lakosság összeírásában. Ugyanakkor tapasztalat nélküli, legkevesebb középfokú számítógép-kezelői ismeretekkel rendelkező személyek jelentkezését is elfogadják.

Több rendben is szóba került, hogy a népszámlálás háztól házig, kérdezőbiztosokkal zajló második szakasza nem alakul a legjobban. A megyei statisztikai hivatal közlése szerint június 28-ig a sepsiszentgyörgyi becsült lakosság 75,3 százalékát sikerült összeírni, míg megyeszinten az arány 77,2 százalék volt.

Ráduly István prefektus nemrég arról számolt be, szintén a statisztikai hivatal adataira hivatkozva, hogy visszaesés tapasztalható a népszámlálás terén Háromszéken, míg az előző önkitöltős szakaszban a megye az országos második helyen volt, június 26-ra a hatodik helyre csúszott vissza, a statisztikai hivatal múlt hétfői adatai szerint még több mint 35 ezer személyt nem sikerült összeírni megyeszinten. A prefektus azt is megemlítette, hogy az önkitöltős szakasz végén elég sok kérdőívet érvénytelenítettek, ezért ezeket a személyeket a lekérdezéses időszakban a számlálóbiztosoknak kell felkeresniük. Sepsiszentgyörgyön az önkitöltéses szakaszban a becsült lakosság 80 százaléka élt a lehetőséggel, de ez esetben is az érvénytelen kérdőívek miatt közel 12 százalékos visszaesést tapasztaltak.

A kormányhivatal vezetője szerint kevés idő maradt már a cenzus második fordulójának végéig, azaz július 17-ig, és könnyen megtörténhet, hogy a határidőig nem történik számottevő javulás. A prefektus arra kérte az önkormányzati vezetőket, tegyék lehetővé kérdezőbiztosnak jelentkezett munkatársaiknak, hogy munkaidőben is terepezhessenek lekérdezés céljából.

A cenzus kapcsán az RMDSZ is felhívással élt. Kelemen Hunor szövetségi elnök szerint két hét maradt a népszámlálás személyes lekérdezéses szakaszából, a lakosság egyharmadát azonban nem sikerült eddig összeírni. A politikus arra kérte azokat, akik nem vettek részt az önkitöltős szakaszban, és nem kereste fel őket számlálóbiztos, hogy ezt jelezzék az RMDSZ helyi irodáiban. Az elnök rámutatott, hogy a jelentős magyar lakosságú megyék helyzete is kedvezőtlen: Kolozsban 36, Szatmárban 34, Marosban 31, Szilágyban és Biharban 29, Kovászna és Hargita megyében pedig a feltételezett lakosság 26 százalékát nem sikerült lekérdezni. Megjegyezte továbbá, hogy az első, online önkitöltéses szakaszban mintegy 700 ezer ember vallotta magát magyarnak.

A népszámlálás elején egyébként az illetékesek több rendben jelezték, a második szakaszban gondot okozhat, hogy a tizenegy évvel ezelőtti népszámláláshoz képest most jelentősen alacsonyabb a kérdezőbiztosok száma, így kétséges, hogy mindenkit fel tudnak-e majd keresni, aki kimarad az önkitöltős szakaszból, ezért arra buzdítottak, hogy aki teheti, éljen az önkitöltés lehetőségével.