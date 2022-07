Viccelődünk, viccelődünk?

A brit miniszterelnök, Boris Johnson azt kérdezte: „Maradjunk ruhásan? Vagy vessük le? Meg kell mutatnunk, hogy erősebbek vagyunk, mint Putyin”. A kanadai miniszterelnök Justin Trudeau ugyanakkor ironikusan biztatta kollégáit, hogy utánozzák Putyint, aki egy fénykép tanúsága szerint derékig levetkőzve lovagolt.

A sokszor macsó csávóként mutatkozó Putyin egy „ellentalálkozón” volt Tádzsikisztánban, ahonnan ugyanilyen stílusban szintén viccesen válaszolt: „Nem tudom, hogy meddig mennek a vetkőzésben, derékig vagy azon alul. De azt hiszem, hogy az ízléstelen előadás lenne.” Azt nem tudni, hogy a G7-tanácskozás alatt csak úgy viccből támadták-e újból Kijevet?

Korábban Putyin fehérorosz elnök-barátja, Lukasenka is elménckedett, megköszönvén a komoly szankciókat, ami arra késztette őket, hogy az önfejlődésre koncentráljanak.

Még az Ukrajna elleni háború megkezdése előtt, miután Oroszország február közepén bejelentette (biztosan viccből), hogy elkezdik kivonni csapataikat Ukrajna térségéből, a Kreml szóvivője azt állította, hogy Putyin elnök már viccelődik az ukrán invázióról szóló hírekkel kapcsolatban, és azt mondta, hogy árulják már el nekik is, hogy mikor kezdődik. Lehet, hogy az egész háborút szintén csak viccből indította el Putyin? (Rossz vicc volt!) Mert ő már ilyen. Vicces sportember. Fekete öves dzsúdós.

De a mi vezéreink is sportosak és viccesek is. Iohannis például sízni jár és szeret golfozni, amire minden alattvalóját is biztatja. Jó vicc, és lehet nevetni az általa meghirdetett „Művelt Románia” és a „Jól végzett munka országa” jelszaván is. Aztán olyan harcos szupermen miniszterelnökünk volt, aki kiütéssel legyőzte Ludovic Orbant. Rajta is lehet nevetni. Mászásban kitűnő. Felmászott a csúcsra, de onnan (a miniszterelnökségből) leesett, és most még a szenátus elnöki székéből is kibillentették.

Politikusainknak jó humorérzékük van, akárcsak választóiknak. Milyen jó vicc például a benzinár ötven banival való csökkentése. Az energiaügyi miniszter viszont komolyan mondta, hogy szeretné, ha július elsejétől életbe lépne az árcsökkentés, és meg van győződve, hogy ez meg is történik. (Ha nem, nem, mert nem kötelező.) De lám, az OMV csökkentette az árakat, biztosan hálából azért, mert eladtuk neki a román olajtársaságot, a Petromot. Ezért aztán úgy szabályozhatja az árakat, hogy abból koldulunk.

De a nem megalapozott drágításokat büntetni fogják! (de melyik drágulások nem megalapozottak)? És figyelmeztettek, nehogy valaki elkezdje felhalmozni az olcsó benzint, hogy majd három hónap múlva, ötven banival drágábban adja el, mert azt is jól megbírságolják!

Szerencsére nálunk az autósoknak is van ám humorérzékük. Eddig azzal viccelődtek, hogy egy lejre vettek benzint és így sorok alakultak ki a kutaknál. Most már – biztosan örömükben –, hogy ilyen olcsó lett az üzemanyag, egy bákói benzinkútnál hórába összefogózva táncra perdültek. Bár azt mondták, hogy így tiltakoztak a vicces vagy inkább röhejes árcsökkentés miatt.

Az jutott eszembe, hogy ezelőtt 32 évvel, mikor Magyarországon bejelentették, hogy 65 százalékkal drágul az üzemanyag, és egy liter normál benzin 65(!) forint lett, akkor is tiltakoztak az autósok. A taxisok lezárták a budapesti hidakat és megbénult a közlekedés a fővárosban, majd később az egész országban. Az egyáltalán nem volt vicces.

Nálunk, úgy látszik, nemcsak a puliszka, de még a benzin sem robban.