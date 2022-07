Zene

ADOMÁNYGYŰJTŐ KONCERT. A Voces-ProArt Kulturális Egyesület szervezésében ma 17.30 és 20 órától a sepsiszentgyörgyi és csíkszeredai zenészekből alakult Slang Gospel-Band együttes adománygyűjtő koncertet tart Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében A zene legyőzi a rákot címmel. Az adományokból begyűlt összeget Cserkész Adalbert Jimmy kezelési költségeinek fedezésére fordítják. Az együttes tagjai: Bene Zoltán (billentyűk), Ferenczi Tihamér (zongora), Gáspár Álmos (gitár), Kerezsi Csongor (basszusgitár), Cserkész Adalbert Jimmy (dobok), Luiza Zan énekesnő és a 16 tagú Snaps és Voces kórus tagjai. A belépés ingyenes, a helyek száma korlátozott. Ülőhelyet a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában lehet kiváltani hétfőn 16 óráig. A szabadon maradt helyekre az előadások előtt a helyszínen is lehet ülőhelyet váltani.

ZENÉS-TÁNCOS ÖSSZEFOGÁS PITYUÉRT. Jótékonysági koncertsorozattal kívánják segíteni Kelemen István Pityu sepsiszentgyörgyi zenész felépülését erdélyi zenekarok és táncosok, ennek első eseményét szerdán 17 órától tartják Sepsiszentgyörgyön az ’56-os emlékparkban. Fellép a Finom zenekar, a Heveder, István Ildikó és a Folker, Ségercz Feri és barátai, az Inocsényka zenekar, a TransylMania, a Tündérground, a Háromszék Táncegyüttes, Mocsel Rémusz és családja. Az adománygyűjtő rendezvények teljes bevételét Pityu kezelési költségeinek fedezésére ajánlják fel, a szerdai eseményre a javasolt belépési adomány 30 lej. Az előadás alatt a helyszínen büfé működik a Vendelin vendéglő jóvoltából, a bevételt szintén Pityu javára fordítják. u Támogatni lehet banki átutalással is: István-Csaba Kelemen, revolut@pitymann, IBAN: RO29 BREL 0005 5124 0275 0100, BIC: REVOLT21. Cégek a támogatásukat egy alapítványon keresztül juttathatják el: Fundația SIC Alapítvány, IBAN: RO65 OTPV 2610 0019 4812 RO03, cod fiscal: 6415783, Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 20. / Odorheiu Secuiesc, str. Kossuth Lajos nr. 20., telefon: 0266 213 371 (ehhez egy támogatási szerződés kitöltése is szükséges, a szerződést a sic@udvarhelyszek.ro e-mail-címen lehet igényelni).