A nagy háború százéves nyomában

A szerző hangsúlyozta, hogy a könyv – amelynek második része jövőre jelenik meg – legfontosabb piacának az angolszász országok, az egykori győztes antanthatalmak számítanak hadtörténeti hagyományaik és méreteik miatt. Fontos volt, hogy a megjelenés valamely jelentős dátumhoz kötődjön. Az Egyesült Államokban április 6-án volt a bemutató, Amerika ugyanis 1917-ben ezen a napon lépett be az első világháborúba, Nagy-Britanniában a somme-i csata kezdetének évfordulója adott alkalmat a bemutatóra.

A londoni Magyar Házban tartott bemutatón jelen volt Kumin Ferenc, Magyarország londoni nagykövete és Tony Bolton, a Nyugati Front Szövetség elnöke. A bemutatón tartott panelbeszélgetésen egyebek mellett elhangzott, hogy az újkori katonai konfliktusok szinte mindegyike visszavezethető az első világháborúhoz, és ez alól nem kivétel az Ukrajna ellen Oroszország által indított háború sem.

Az első világháború az elmúlt kétszáz év legjelentősebb eseménye volt, amely hatalmas politikai és katonai tévedéseknek köszönhetően tört ki és tartott 52 hónapig. Annak idején az Osztrák–Magyar Monarchia is nemzetbiztonsági okokra hivatkozva indított egy gyors lefolyásúnak vélt háborút Szerbia ellen – ahogy most Oroszország is Ukrajna ellen. A kezdeti agressziót mindkét esetben gyors kudarcélmény követte, mert a hazáját védő, sokkal kisebbnek hitt hadsereg derekasan védte országát, emellett a Monarchiához hasonlóan 2022-ben Oroszország is tévedett a nemzetközi reakciókat illetően.

A beszélgetésen elhangzott az az üzenet is, miszerint a politikusoknak érdemes elővenniük az első világháborúról szóló könyveket, hogy tanulmányozhassák: mit kell elkerülni és mit nem szabad megismételni.

A brit szakértők kiemelték, hogy a Donyec-medencében dúló harcok és a somme-i csata között sok hasonlóság fedezhető fel. Kumin Ferenc hangsúlyozta: mindenkinek le kell vonnia az első világháború tanulságait annak érdekében, hogy a jövőben el lehessen kerülni ugyanazokat a hibákat, különös tekintettel a jelenlegi orosz–ukrán háborúra. (MTI)