A járóbeteg-rendelő mintegy kétmillió euróból történő bővítése és átalakítása több szempontból fontos a kézdivásárhelyiek számára. A jobb ellátás mellett az anyagi hátteret pályázati úton előteremtő önkormányzat szerint lehetővé válik az egészségügyi intézmény „régi” bejáratának megnyitása, hiszen jelenleg – biztonsági okokból (is) – csak a Gyárak utcáján lévő kapu használható. A rendelők felkeresése főleg az idősebb személyek számára jelent gondot, de a jobb kondícióban lévő polgárok sincsenek előnyösebb helyzetben, az autóval érkezők számára nincs rendes megállóhely, a helyzetet pedig most súlyosbítja, hogy a Bem József utcában zajlik a felújítás.

A járóbeteg-rendelőnél pár napja kezdte el a munkát a Conico Rt. Az ingatlant úgymond kibelezték, teljes egészében felújítják, kibővítik, több kezelőszobát alakítanak ki, a szakrendelőket pedig a legkorszerűbb felszerelésekkel látják el.

A munkálat a település „zöldebbé” tételéhez is hozzájárul: ahogy a közelmúltban több oktatási intézménynél végeztek hasonló beavatkozást, így a poliklinika ingatlanja is környezetbarátabbá válik, napelemekkel is ellátják.