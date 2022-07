Több az új autó

Következő írásunk

Több erdélyi magyar színház előadása és színművésze is szerepelt a Romániai Színházi Szövetség (UNITER) elismeréseinek idei jelöltjei között, a hétfő esti ünnepélyes gálán többen közülük díjra is váltották jelölésüket: Váta Lóránd, a Kolozsvári Állami Magyar Színház, valamint László Csaba, a marosvásárhelyi Tompa Miklós Társulat színésze is elismerésben részesült – írja tudósításában a kronikaonline.ro.