Július 15-e és augusztus 26-a között tartják a KultúrPark rendezvénysorozatot az ’56-os Emlékparkban – közölte a Kónya Ádám Művelődési Ház. Az előző évekhez hasonlóan, idén is színes zenei programok és változatos filmvetítések közül válogathatnak kedvükre az érdeklődők. Péntek esténként 19 órai kezdettel a zenéé lesz a főszerep.

A Kónya Ádám Művelődési Ház közleményében felsorolta a várható koncerteket, zenei rendezvényeket. Július 15-én a MoniAcustique együttes fellépésével kezdődik az idei KultúrPark. Az együttes felejthetetlen zenei élményt kínál a kikapcsolódni vágyóknak: a gipsy swing és a balkáni klezmer hangulata ötvöződik közismert francia és portugál dalokkal. Az A night to remember címet viselő koncert hangulatát az amerikai swing dallam- és ritmusvilága is színesíti majd.

A következő zenés rendezvényt július 22-én tartják, mint hangsúlyozzák, a legkisebbekre is gondolva a gyerekkoncert sem maradhat el a műsorkínálatból. Az Égen – Földön című gyermekműsor óvodásoknak és kisiskolásoknak szól, melyben kilenc állatot, madarat, s legalább ennyi hangszert mutatnak be a zenészek. A kicsik számára izgalmasnak ígérkező koncerten a hagyományosnak számító gitár, basszusgitár, bendzsó és billentyűk mellett a muzsikusok különleges hangszereket is megszólaltatnak.

Július 29-én a saját zenei repertoárral közönség elé lépő Impro-Víziók fémjelzi a nap kínálatát. A két hegedű, nagybőgő, valamint cimbalom nyújtotta lehetőségeket kihasználva az együttes tagjai egyedi módon ötvözik a klasszikus zenét a népi muzsikával és a dzsesszel. Az eredeti felállást vendégzenészek, szólisták egészítik ki, tovább színesítve az Impro-Víziók egyedi, sajátos zenei hangulatát.

Augusztusban három alkalommal várják a közönséget. 5-én színház, költészet és zene egymásra hatásából létrejövő kultúrcsemegére invitálják az érdeklődőket, a Transzylvanian Bú Boys együttes Jack Cole dalaiból című produkciója Kovács András Ferenc Jack Cole daloskönyve című kötetének megzenésítéséből jött létre, amelyet először 1997 decemberében mutattak be a közönségnek.

A koncertekre 20, valamint kedvezményesen 10 lejért lehet jegyeket váltani a városi kulturális szervezőirodában, valamint egy órával a koncertek kezdete előtt a helyszínen. A gyerekkoncertre a szülőknek 10 lej, gyerekek számára a belépés ingyenes. A hat év alatti gyermekek számára minden program ingyenes.