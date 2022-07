A női futball jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt évtizedben, ennek is köszönhető, hogy már nem a nyolcszoros kontinensbajnok német válogatott a toronymagas favorit, hanem hat csapat is esélyes a végső diadalra a koronavírus-járvány miatt tavalyról elhalasztott tornán. A fogadóirodák szerint a házigazda angolok a legesélyesebbek, de a spanyol, a francia, a címvédő holland, a svéd és a német együttes sikere sem lenne meglepetés. A hat legjobb gárdából a német és a spanyol, valamint a holland és a svéd szerepel azonos négyesben, így már a csoportkörben is lesz rangadó.

A sportág női szakágának fejlődését mutatja az is, hogy az angliai Eb egészen biztosan új nézőcsúcsot hoz, ugyanis már félmillió jegyet adtak el a szervezők, miközben az eddigi rekordot az előző, 2017-es hollandiai Eb tartotta 240 ezer szurkolóval. A jegyek iránt a legnagyobb érdeklődést a rendező országon kívül Hollandiából, Németországból, Svédországból és Franciaországból tapasztalták a szervezők.

Az Eb-t nyolc város tíz stadionjában rendezik. A négy négycsapatos csoportból az első két-két helyezett jut a negyeddöntőbe. A fináléra július 31-én a Wembley Stadionban kerül sor.

Bár a magyar válogatott ezúttal sem jutott ki a kontinensviadalra, egy magyar szereplője így is lesz az Eb-nek, Vad Anita partjelző. A bíró igazi játékvezető-családban született, nagyapja és apja is futballbíró volt, bátyja pedig az a Vad II. István, aki jelenleg az OTP Bank Ligában vezet mérkőzéseket.

Az angliai Eb csoportbeosztása: ♦ A-csoport: Anglia, Norvégia, Ausztria, Észak-Írország ♦ B-csoport: Németország, Dánia, Spanyolország, Finnország ♦ C-csoport: Hollandia, Svédország, Oroszország, Svájc ♦ D-csoport: Franciaország, Belgium, Olaszország, Izland.

Az eddigi győztesek: ♦ Németország 8 alkalommal (1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013) ♦ Norvégia kétszer (1987, 1993) ♦ Svédország egyszer (1984) ♦ Hollandia egyszer (2017).

Az Európa-bajnokság mérkőzéseit az M4Sport élőben közvetíti.