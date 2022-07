Badosa az első szett elején még nullára hozta az adogatását, ezt követően azonban Halep megnyert zsinórban hat játékot (6:1). A második játszma kiegyensúlyozott játékkal kezdődött, Badosának bréklabdája is volt, de Halep hárította, aztán 3:2-es vezetésnél elvette a spanyol adogatását, hozta a saját szerváját, s egy újabb brékkel megnyerte a szettet és ezzel a mérkőzést is.

Halep három ászt ütött ezen a találkozón és két kettős hibát vétett, Badosa egy ászt ütött és egy kettős hibája volt. A román játékos mindkét szerváját nagyobb hatékonysággal értékesítette, több nyerő ütése volt, mint Badosának (17–7), és kevesebb ki nem kényszerített hibája (9–21).

A negyeddöntőben Amanda Anisimova lesz Halep ellenfele, a világranglista 25. helyén álló amerikai a francia Harmony Tant győzte le hétfőn 6:2, 6:3-ra. A találkozót ma 15.30 órától rendezik meg.

A férfiaknál Nick Kyrgios, Taylor Fritz és Cristian Garín után Rafael Nadal is bejutott a legjobb nyolc közé a wimbledoni füves pályás teniszbajnokságon. Előbbi nyolc év után van újra ott a negyeddöntőben, miután bő három óra alatt győzött az amerikai Brandon Nakashima ellen. Fritz több mint négy és fél órás küzdelemben kerekedett az ausztrál Alex de Minaur fölé, míg a chilei Garín kétszettes hátrányból felállva, két meccslabdát hárítva, hosszú és látványos harc után győzte le az ausztrál Alex de Minaurt. Rafael Nadal a 350. Grand Slam-mérkőzését játszotta hétfő este, Wimbledonban a 69.-et, Botic van de Zandschulp ellen a másodikat; a spanyol klasszis idén a Roland Garroson is megmérkőzött holland riválisával, akkor is, most is három szettben győzött.