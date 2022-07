Elhalálozás

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, / Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. / De hisszük, hogy égi otthonodban békére leltél, / hisz te e jónál is jobbat érdemeltél. / Kedves emléked szívünk őrzi, / s mindenért, mi voltál, örök hálánk, / Nyugodj békében, drága édesapánk.

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

a sepsiszentgyörgyi

MARUȚA CSABA

türelemmel viselt, hosszú

betegség után életének

61. évében hazatért

megváltó Urához.

Szeretett halottunktól 2022. július 7-én 13 órakor veszünk végső búcsút a közös temető ravatalozójában.

Részvétfogadás 12 órától.

A gyászoló család

4326179

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy az étfalvazoltáni

MIHÁLY SAROLTA

(szül. GÖDRI)

életének 68. évében hosszú betegség után eltávozott

az élők sorából.

Temetése 2022. július 6-án

14 órakor lesz a családi háztól az étfalvi temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Nyugodjon békében.

A gyászoló család

4326184

Valaki elment, hiába várod, / A földön többé már soha nem találod. / Fájó a csend, de érteni kell szavát, / Hunyd be a szemed, és szíveddel láss, / megtalálod a csendben,

csak gondolj rá...

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a maksai születésű

sepsiszentgyörgyi

id. CSOMÓS SÁNDOR

életének 80. évében hirtelen eltávozott szerettei köréből.

Temetése 2022. július 8-án, pénteken 13 órakor lesz a szemerjai új református

temetőben (Makovecz).

Részvétfogadás 12 órától.

A gyászoló család

4326183

Megemlékezés

„...A szeretet soha

el nem fogy.” (1Kor 13,8)

Fájó szívvel emlékezünk ­BOTKA LÁSZLÓ

színművészre halálának

14. évfordulóján.

Emléke legyen áldott.

Szerettei

4326068

Elmentél, s veled együtt eltűnt a remény, / De lelkünk egy darabja utadon elkísér. /

Veled vagyunk most is, te pedig velünk vagy, / Mert szeretetünk irántad

oly végtelenül nagy.

Fájó szívvel emlékezünk

a sepsiszentgyörgyi

MENEK CSONGORRA ­halálának 10. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4326177

Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a kézdiszentléleki

TÜZES MARGITRA

halálának 7. évfordulóján. Hiányodat mindig érezve, ­emlékedet megőrizzük.

Özvegye,

gyermekei és unokái

4326166

Csak egy emlék maradt minden, egy gyönyörű emlék, az, hogy itt éltél közöttünk és velünk lehettél. Most is itt élsz a szívünkben és hiányzol nagyon. Fájó szívvel emlékezünk a ma egy éve elhunyt BITAI KINGÁRA.

Édesanyja és testvérei

4326182