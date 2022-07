Több helyen is munkálatok zajlanak Uzon község településein. Az Európai Unió vagy a kormány által kiírt, a községháza által megnyert pályázatok révén biztosítják a beruházások finanszírozását, de gond is akad jó bőven. A megugrott árak miatt nőnek a költségek, és előre nem látott, ugyancsak a kiadásokat emelő munkálatok is bonyolítják a kivitelezést – tudtuk meg az uzoni községházán Bordás Enikő polgármestertől.