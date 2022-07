Mircea Galina elmondta, a vizsgálatok alapján azt feltételezik, hogy az elkövető szándékosan meg akarta vezetni a közvéleményt. A szavazólapokat a postaládákból vette ki, majd részben tönkretette őket, azt a látszatot keltve, hogy a szavazólapokat meg akarták semmisíteni. A lapokon látszó szavazatok nem reálisak, céljuk a megtévesztés volt – közölte a szóvivő. Hangsúlyozta, az elkövető rejtett számról először a sajtót értesítette, majd a médiában megjelent hírek alapján a rendőrség is nyomozni kezdett az ügyben. Jelenleg DNS-mintákat és ujjlenyomatokat keresnek. A helyszínen nincsenek térfigyelő kamerák, és a levélszavazatok is tudatosan voltak tönkretéve, illetve alaposan letakarítva, ezért a nyomozás egyelőre nem hozott átütő eredményt. Ennek ellenére nem fejezik be a nyomozást, hiszen bármikor előkerülhetnek újabb bizonyítékok. (Maszol)

JÓL FIZETŐ ÁLLÁS. Nyilvánosságra hozta a 2021-es javadalmazási jelentést a többségi állami tőkével rendelkező Transgaz. A román gázszállítási rendszert üzemeltető társaság hivatalos dokumentumai szerint a cég vezérigazgatója, Ion Sterian tavalyi nettó nyeresége 1 650 000 lej volt. A Transgaz, amelyben a kormány – a Főtitkárságon keresztül – 58,5 százalékos részvényes, monopóliummal rendelkezik a gázszállításban, a belső gázszállító rendszer kiépítésében és karbantartásában. A társaság nyeresége 2021-ben mintegy 167 millió lej (mintegy 34 millió euró) volt. (G4Media)

SOK A PANASZ. Ellenőrzéseket indított a fogyasztóvédelmi ügynökség a reptéri fennakadások és járattörlések miatt bepanaszolt légitársaságoknál, a hatóság elnöke szerint nem a bírságolásra, hanem arra összpontosítanak, hogy megelőzzék a panaszok megsokszorozódását. Horia Constantinescu szerint Romániában a korábbi évek azonos időszakához képest többszörösére emelkedett a légitársaságokkal kapcsolatos panaszok száma, mivel egyre több járat késik, egyre több járatot törölnek, és az emberek sokszor nem érik el a csatlakozást a kitűzött úti céljukhoz. A bukaresti Henri Coandă Nemzetközi Repülőtéren idén több mint 7000 járat késett, és a 300-at közelíti a törölt járatok száma. (MTI)