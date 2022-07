Szomorú szívvel tudatjuk, hogy

GÁSPÁR SÁNDORNÉ

KAPCZA MÁRIA

életének 84. évében türelemmel viselt betegség után visszaadta földi életét

Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait 2022. július 7-én 15 órakor helyezzük örök

nyugalomra.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával

a baróti ravatalozóházban.

A gyászoló család

20665

Valaki elment, hiába várod, / A földön többé már soha nem találod. / Fájó a csend, de érteni kell szavát, / Hunyd be a szemed, és szíveddel láss, / megtalálod a csendben,

csak gondolj rá...

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a maksai születésű

sepsiszentgyörgyi

id. CSOMÓS SÁNDOR

életének 80. évében hirtelen eltávozott szerettei köréből.

Temetése 2022. július 8-án, pénteken 13 órakor lesz a szemerjai új református temetőben (Makovecz).

Részvétfogadás 12 órától.

A gyászoló család

4326183



Köszönet

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik a végsőkig harcoltak a családdal együtt az utolsó reménytelen percekben is drága Laci bácsi életéért. Szeretnénk mindenkinek megköszönni a részvétnyilvánítást, bátorítást, kedvességet, szeretetet, az együttérzést, amit

id. KOVÁCS LÁSZLÓ

(Gumi Laci bácsi, 1943–2022) halála miatt az elmúlt napokban átéltünk. Köszönjük, hogy a családdal együtt kísérték utolsó útjára, fájdalmunkban osztoztak, sírjára virágot helyeztek; a Plugor Sándor Művészeti Líceum tanárainak és egykori diákjainak a megnyugtató, lelkünket szinte megmagyarázhatatlan módon érintő, gyógyító zenét, amely olyan személyességet adott a búcsúztatáshoz, amit nem tudunk eléggé megköszönni. Soha nem halványul szívünkben emléke,

soha nem szűnik meg

lelkünk gyásza érte.

A gyászoló család

1117403



Megemlékezés

Meghalt egy lélek, mely élni vágyott, nyugszik egy áldott kéz, mely dolgozni imádott. Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk édesapánkra, az árkosi születésű

sepsiszentgyörgyi

LŐRINCZ ISTVÁNRA, aki ma hét éve, hogy itt hagyott minket örökre. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Gyermekei és unokái

1117405

Kegyelettel emlékezünk dr. KOVÁSZNAI ÁDÁM GÁBORNÉ GAÁL MÁRIA MAGDOLNÁRA halálának tizedik évfordulóján. Mindenki mosolygós Marája szívünkben örökké élni fog.

Szerettei

4809/b

Fájó szívvel emlékezünk az ausztriai születésű sepsiszentgyörgyi

GYÖRGY EDITRE halálának negyedik évfordulóján.

Szerettei

4326189

Nyugszik a szív, mely értünk dobogott, / Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. / De Te számunkra sosem leszel halott, / Örökké élni fogsz, mint a csillagok. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel

emlékezünk a kökösi

id. MOLNÁR SÁNDORRA

halálának 4. évfordulóján.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

1117401

Fájó szívvel emlékezünk ZOLTÁNI ISTVÁNRA

(Pityura). Már 16 éve, hogy minket örökre itt hagytál, drága emlékeddel örökre szívünkben maradtál. Bármilyen csodás is a világi élet, pótolni nem tudna soha senki téged. Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz, halálod, amíg élünk, fájó emlék marad.

Halálodba soha bele

nem nyugvó szüleid,

testvéred és családja

4326186

Csillag volt, mert szívből szeretett, s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben él és örökre ott marad. Fájó szívvel emlékezünk a rétyi

id. IZSÁN JÓZSEFRE halálának 32. évfordulóján.

Szerettei

4326190

Fájó szívvel emlékezünk

ifj. TANA LÁSZLÓRA. Hat hónapja elmentél, és hiányod nagyon megvisel bennünket. Soha nem fogunk elfelejteni. Végtelen űrt hagytál magad után, de emléked itt maradt a szívünkben, és minden percben velünk vagy. Augusztus 6-án 55 éves lennél.

Pihenésed legyen csendes.

Szerető édesanyja, lány­testvére, Erika és gyermekei,

Endre és Andrea

4326193