Magyar filmek a palicsi filmfesztiválon

A válogatásban lesz látható Pacskovszky József Kék róka című filmje – a harmincas évek Budapestjén játszódó romantikus alkotásban a szerelem, a hűtlenség és az emancipáció is megjelenik – és Fazekas Máté Bence Kilakoltatás című alkotása, mely a kisember kiszolgáltatottságát mutatja be egy egyedül élő idős asszony kilakoltatási ügyén keresztül. Eperjes Károly az 1950-es évek magyarországi keresztényüldözéséről szóló filmje is látható lesz Palicson, illetve Szabadkán. A Magyar Passió a második világháború utáni időben újrainduló ferences rend egy szerzetesének megpróbáltatásait, illetve az őt kínzók változásait mutatja be.

A Kosztolányi Dezső Pacsirta című regényéből készült film is bekerült az Új magyar filmek válogatásba. Paczolay Béla a regény történetét a húszas évekből a hatvanas évekbe helyezte át. A Lélekpark című fantasy-thrillerben egy férfi az állatkertben a krokodilok között ébred fel, de nem emlékszik arra, hogyan került oda, és arra sem, mi történt vele az utóbbi három évben. Odegnál Róbert és Horváth Illés alkotását most először láthatja a vajdasági közönség. Ebben a válogatásban kapott helyet Grosan Cristina A legjobb dolgokon bőgni kell című filmje is. A fiatalok útkeresését vászonra vivő alkotás túlzásoktól sem mentes, de pontosan megragadja azokat a problémákat, amelyekkel a húszas éveik végén, harmincas éveik elején járók szembesülnek nap mint nap.

Ezen felül a fesztivál versenyprogramjában indul Csuja László és Nemes Anna Szelíd című filmje, az időszerű problémákkal foglalkozó Párhuzamok és ütközések című kategóriában pedig bemutatják Fabricius Gábor Eltörölni Frankot című alkotását.

A magyar filmek vetítését a palicsi filmfesztivál a Nemzeti Filmintézettel együttműködésben valósítja meg. Az idei palicsi filmfesztiválon több mint 130 filmet láthat a közönség 15 válogatásban Palicson és Szabadkán. Számos alkotás szerbiai és térségbeli bemutatója a palicsi filmes ünnepen lesz. A filmbemutatók mellett koncertek, kiállítások, műhelymunkák és szakmai előadások is várják az érdeklődőket.