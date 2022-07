Kilőhetők a veszélyes medvék

A jogszabály arról is rendelkezik, hogy a települések határán kívül is ki lehet lőni a veszélyes medvéket. A 2021/81-es sürgősségi kormányrendeletet jóváhagyó törvényt június 22-én fogadta el döntő házként a képviselőház, immáron másodjára, ugyanis az eredetileg tavaly december 15-én elfogadott változatot az elnök visszautalta a parlamentnek. A törvényhozók részben jóváhagyták az elnöknek a jogszabály újratárgyalására vonatkozó igénylését, és bizonyos előírásokat módosítottak, az a kitétel azonban, amely a települések határán kívül is lehetővé teszi a veszélyes medvék elleni azonnali közbelépést, nem változott.