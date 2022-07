Lemondásra szólítják fel Boris Johnsont

Boris Johnson brit miniszterelnök szerint nem olyan időket él most az ország, amikor megengedhető lenne a kormány távozása. Johnsonra – aki az elmúlt hónapokban több okból is szinte példátlan belpolitikai botránysorozatba keveredett – a héten újból egyre nagyobb nyomás nehezedik saját közvetlen politikai hátországa, a kormányzó Konzervatív Párt részéről is lemondása érdekében.