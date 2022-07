Kozsokár Attila vezérigazgató szerint az üzemeltetés szempontjából még nem tapasztaltak kirívó gondot, a hálózat java részében biztosítani tudják a megfelelő vízmennyiséget, de a szaloméri, sepsiszentkirályi, valamint gidófalvi esetek megmutatták, hogy a szárazság elhúzódásával nagyobb bajjal is szembesülhetnek egyes települések. A vállalatvezető Szitabodzát és Zágonbárkányt említette példaként, ugyanakkor magyarázattal szolgált arra is, hogy az említett helységekben, lakóövezetekben mi áll a bizonytalan helyzet hátterében.

Eszerint ezeken a településeken az egykoron kialakított ivóvízhálózat már a kiépítése idején nem felelt meg az akkor érvényben lévő szabványoknak, ezért a kritikus időszakokban itt jelentkeznek problémák. Emellett fontos, hogy az öntözést nem számítják bele a település vízszükségletébe. Ez nem csak Háromszéken van így. Az ivóvízzel való öntözés egyes országokban törvény által tiltott, másokban pedig csak ajánlás szintjén, de jelzik, hogy az otthoni fogyasztáson kívül állatok itatására és ipari célokra felhasználni csak akkor szabad, ha van fölösleges vízmennyiség. Ez hangsúlyosan érvényes az öntözésre.

A Szalomér esetében egy civilek által kivitelezett hálózatról van szó, amelyet azért vett át a szolgáltató, hogy baj esetén, így műszaki meghibásodáskor be tudjanak avatkozni. Mivel a tervezés időszakában az akkori megrendelők nem vették figyelembe az öntözést, nyilvánvaló, hogy a megnövekedett fogyasztásnak a hálózat nem tud eleget tenni, a nyomás annyira visszaesik, hogy nem indul be a nyomópumpa. Ezt a problémát a múlt hét során megoldották.

Sepsiszentkirályon is hasonló a helyzet. Az elkövetkező években a gond itt megoldódhat, miután a község, Illyefalva önkormányzata az Anghel Saligny-programban ivóvízhálózat-bővítésre nyert támogatást.

Ami Gidófalva községet illeti, a hozzá tartozó Étfalvazoltánban tavaly is volt gond a vízellátással, az öntözések miatt nem volt elegendő víz a tartályban, ugyanis a rendszer kapacitása nem volt öntözésre is tervezve.

Az igazgató szerint arra, hogy a gyakorlatban miként nyilvánul meg az öntözés által okozott probléma, a legjobb példa Uzon és Szentivánlaborfalva, illetve Étfalvazoltán. Az előbbi esetében a nyomásprobléma a jelentősebb, az utóbbinál a hétvégén a víz zavaros volt, hiszen az alacsony nyomás miatt a szűrők sem tudnak hatékonyan működni. Az ok az öntözésre felhasznált mennyiségben keresendő: Sepsiszentgyörgyön, Uzonban, Kökösben, Illyefalván januárhoz képest több mint hatezer köbméterrel nőtt a fogyasztás júniusban.

Kozsokár Attila azzal a felhívással fordult a települések lakóihoz, hogy próbálják az öntözést másként megoldani, ne a hálózati vizet használják erre a célra. Reményeik szerint nem tart sokáig ez az állapot, de addig is vegyék figyelembe, hogy a település távolabbi részein lakó szomszédoknak segítenek, akiknél alig van vagy egyáltalán nincs víznyomás.

Az igazgató szerint a legsötétebb forgatókönyv szerint a szolgáltató kénytelen korlátozni a biztosított vízmennyiséget, a legrosszabb esetben ezt úgy oldják meg, hogy bizonyos órákban lezárják a vezetéket, ahogy az ország több megyéjében már megteszik. Kozsokár Attila hangsúlyozta: remélik, hogy ez nem következik be, de ehhez elengedhetetlen a lakosság támogatása. „Az ivóvíz öntözésre használása vízpazarlás, erre sokkal szerencsésebb az esővizet hasznosítani. Ezt elsősorban a jövőre nézve mondom, hiszen az EU is ilyen irányú stratégiát szorgalmaz, ami azt jelenti, hogy nemsokára eljöhet annak is az ideje, hogy nálunk is törvénnyel tiltják az ivóvizes öntözést” – tette hozzá.