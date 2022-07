Tökéletes fűnyírók /X/

Az igényesen karbantartott kert sokunk számára nagyon fontos. Ahogy lakásunk rendezett és igényes megjelenése is kiemelt szempont magunknak, valamint vendégek fogadása esetén, ugyanúgy a kert kinézetére is sokan fektetnek nagy hangsúlyt. Különösen igaz ez a jóidő beköszöntével, amikor a kerti partyknak semmi nem szab gátat.

Az igényes kert pedig a fűnyírással kezdődik, hiszen ez alapozza meg a további munkákat. Nézzük meg tehát, hogy hogyan tudod kiválasztani a legjobb fűnyírót.

Hogyan válasszuk ki a tökéletes fűnyírót?

Ahhoz, hogy eldöntsd, melyik a legjobb fűnyíró számodra, sok szempontot kell figyelembe venned. Alapvetően három nagy kategóriát különböztetünk meg, melyeket mindenképpen ismerned kell. A két leginkább ismert kategória az elektromos és a benzines fűnyíró.

A benzines fűnyíró előnye, hogy áram hiányában vezetékre sincs szükség, tehát kényelmesebb és szabadabb használatot tesz lehetővé. Emiatt gyorsan és hatékonyan tudunk vele dolgozni, amely nagyobb kert esetében sok időt és energiát tud spórolni használójának. Ezeken belül, alkategóriaként megtalálhatjuk azokat a darabokat, melyek oldalkidobós kialakításúak és mulcsozni is tudnak. Összességében elmondható, hogy megbízhatóak és hosszú élettartamúak, ehhez azonban karbantartást igényelnek. Hátrányuk, hogy viszonylag hangosan működnek.

Az elektromos fűnyírókat mindannyian ismerjük és használtuk már. Ezek között megtalálhatjuk az olcsóbb és drágább árkategóriás, is és nagyméretű darabokat is. A legjobb elektromos fűnyíró kiválasztása emiatt az egyedi igényeken múlik. Nagy előnyük, hogy nem szükséges különösebb karbantartást elvégezni, azonban élettartamuk is sok esetben rövidebb. Emellett a hálózati kábel a használat közben fokozott figyelmet igényel majd. Az elektromos fűnyíró alternatívájaként akkumulátoros működésűeket is találhatunk. Ez az elektromos fűnyírónál hatékonyabb, hiszen kábel nélkül szabad használatot biztosít.

A fenti két kategória mellett megtalálható még a mai napig a kézi fűnyíró. Ez a legkörnyezetbarátabb választás, hiszen nem motorral működik. Ahogyan toljuk előre, a lapos kései vágják a füvet. Ez a legnagyobb előnye is, hogy környezetbarát és áramot nem igénylő a működtetése. Azonban a munka vele viszonylag nehézkes, tehát csak egészen kicsit kert esetén érdemes ilyet választani.

Összességében elmondható, hogy a megfelelő fűnyíró kiválasztásakor a kert nagysága és a költségkeret a legfontosabb tényezők.