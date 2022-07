Megismertetni és megszerettetni a környezetet

Sugásfürdőn ismerkedett közelebbről a természettel és környezetünk érdekességeivel a sepsiszentgyörgyi Tanulók Háza foglalkozásait látogató diákok egy csoportja, akiket a tanév folyamán Szász Etelka Zita vezetett be a kézimunka mellett a természetjárás és a környezetvédelem érdekes világába.

A Pro Natura szakkört látogató kisdiákok tartalmas napokat töltöttek Sugásfürdőn, ahol előbb a kalandparkba, majd a Rókavár erdei iskolába is ellátogattak. Már az utazás is külön élménynek számított, hiszen a csapat a Vadon Egyesület által működtetett kisvonattal utazott a helyszínre – avatott be a részletekbe Szász Etelka Zita.

A Rókavár erdei iskolában a gyermekeket két pedagógus fogadta, útmutatásuk nyomán újrahasznosítható és a természet szolgáltatta alapanyagokból készítettek állatokat, erdővel kapcsolatos képeket, tárgyakat. Később a sípálya aljából induló, táblákkal is kijelölt tanösvényen haladva fedezték fel a környéket. A sokak által ismert szemvíznél például arra hívták fel a figyelmüket, miként járjanak el, ha egy forrás közelében tartózkodnak, egy kidőlt fa mellett pedig az elővigyázatosságot hangsúlyozta a túravezető, hiszen az ilyen helyeken általában vadak húzódnak meg, ezért arról esett szó, miként kell úgy közelíteni, hogy ne lepjük meg az esetlegesen közelben tartózkodó állatokat. A gyermekek megtanulták ugyanakkor azt is, hogyan lehet megkülönböztetni az állatnyomokat, a pocsolyákban ebihalakat vehettek szemügyre, megtekinthették a vaddisznók dagonyázási helyét, de rókalyukat is láttak, s még szamócaszedésre is adódott alkalom.

Szász Etelka Zita szerint nagyon tanulságos túrában volt részük, álláspontja szerint ezek hozadéka pedig az, hogy sok olyan dolgot tárnak fel a gyermekek számára, melyekről az iskolában csupán elméleti szinten esik szó. Ugyanakkor a helyszínen felmerülő esetleges kérdésekre is választ kaphatnak, s szembesülhetnek azzal is, hogy milyen hatást gyakorol az ember a természetre. A pedagógus megjegyezte, ezek a túrák valósággal megszerettetik a természetet a diákokkal, akik ily módon a szabadban lehetnek, mozoghatnak is.

A pedagógus elmondta, fontosnak tartja a természettel való ismerkedést, amint azt is, hogy a gyermekekben kialakuljon egy egészséges hozzáállás a környezetvédelemhez, hogy ráébredjenek, mit tehetünk egyénenként annak védelméért. Éppen ezért a Pro Natura szakkör keretében nagy hangsúlyt fektetnek az újrahasznosításra, hogy a régiből valami új, hasznos tárgy, például játék vagy éppen ékszer szülessék, s mindezek a foglalkozások arra is lehetőséget teremtenek, hogy a gyermekek saját ötleteiket is megvalósítsák.