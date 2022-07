Fotó: Facebook / Tour of Szeklerland

Már kevesebb mint egy hónap választ el a tizenhatodik kerékpáros Székelyföldi Körverseny 2022-es kiírásától, az esemény szervezői pedig mertek nagyot álmodni, és a három székelyföldi megyén – Maros, Hargita és Kovászna – is túlra vitték viadalt. Az augusztus 9. és 13. között megrendezendő nemzetközi megmérettetés – története során először – Debrecenből rajtol, majd az első szakaszt követően tér haza a viadal. Az anyaországi etappal ötnaposra bővült a verseny, amelynek küzdelmei az előző években négy napon át tartottak.

Tehát az olasz Giro d’Italia után a Székelyföldi Körverseny is Magyarországon indul, az erőpróba mezőnye pedig a Debrecen utcáin kialakított pályán mérheti össze tudását és felkészültségét. Egy kör hossza 13,7 kilométer, a kerékpározóknak pedig ezt hétszer kell teljesíteniük, így a városi szakasz össztávja 91,7 kilométert tesz ki. Az első, magyarországi szakasz után a körversenyen részt vevő csapatok és bringások visszatérnek a verseny klasszikus színteréhez, azaz Székelyföldre. A második szakasz a 2020-as start helyszínéről, Marosvásárhelyről indul és Csíkszereda felé tart. A kerékpárosok Szovátán keresztül jutnak el Székelyudvarhelyre, majd egy kis lövétei kitérővel, 161,6 kilométer letekerése után érnek célba. A harmadik szakaszon Csíkszeredából indulva, Kézdivásárhelyt is érintve Sepsiszentgyörgyre kerekeznek a sportolók. A szolid 136,8 kilométeres táv végén a kerékpárosok alaposabban megismerhetik a megyeszékhely központját, hiszen a szakasz utolsó három kilométere szentgyörgyi körökből áll össze. A negyedik versenynapon egy új útvonalon fedezhetik fel a kerékpárosok Kovászna és Hargita megye szépségeit és káprázatos táji adottságait. A 144 kilométeres távnak Sepsiszentgyörgyről vágnak neki, Bölönt és Barótot, majd Székelyudvarhelyt is érintve Hargitafürdőre érkeznek meg. A 2022-es körverseny ötödik és egyben utolsó szakasza egy 149,8 kilométeres táv, amely a kerékpárosokat Székelyudvarhelyről vezeti Gyergyószentmiklóson át Csíkszeredába, az etap utolsó három kilométere pedig csíki körökkel zárul.

A 16. Székelyföldi Körver­seny tervezett útvonala: * 1. szakasz (augusztus 9.): Debrecen – 7×13,1 km * 2. szakasz (augusztus 10.): Marosvásárhely–Nyárádszereda–Szováta–Szentegyháza–Lövéte–Kirulyfürdő–Csíkszereda (161 km) * 3. szakasz (augusztus 11.): Csíkszereda–Sepsibükszád–Kézdivásárhely–Kovászna–Sepsiszentgyörgy (136 km) * 4. szakasz (augusztus 12.): Sepsiszentgyörgy–Árapatak–Bölön–Barót–Székelyudvarhely–Hargitafürdő (144 km) * 5. szakasz (augusztus 13.): Székelyudvarhely–Zete­laka–Bucsin-tető–Gyergyószentmiklós–Csíkszereda (149 km). (t)