A medveproblémáról Fortyogófürdőn

Könczei Csaba felvezetőjében azt ismertette, hogy miként fajult oda a helyzet, hogy panelbeszélgetés témáját szolgáltatta: hat évet kell az időben visszatekinteni, 2016-ban jelent meg ugyanis az a törvény, amely a Kárpátok királyát szigorúan védett fajjá nyilvánította, ellehetetlenítve így a szaporulat kordában tartását. A képviselő kifejtette: a problémát hatékonyan megoldani képes vadásztársaságok kezéből minden eszközt kivettek, és ahogy teltek az évek, egyre egyértelműbbé vált, hogy a medvék által frekventált területen elsősorban az ember és a háziállatok, illetve a mezőgazdasági termény lett az „áldozata” a döntésnek, hiszen a nagyvad elképesztően elszaporodott, a magas populációszám pedig nem életszerű olyan kis területeken, mint például Kovászna megye erdős részei. Így a medvék egyre gyakrabban jelentek és jelennek meg lakott területeken, esetenként hatalmas pusztítást okozva.

Hogy megoldást találjanak a medvék kérdésére, kidolgoztak egy törvényjavaslatot, amelyet aztán jogi buktatók miatt az államfő visszadobott, hogy korrekciókat eszközöljenek, de végül csak sikerült egy olyan jogszabályt létrehozni, amely ha nem is tökéletesen, de valamiképp orvoslatot jelent a medvék kérdésére. „Nagyon fontos tétele a törvénynek, hogy külterületen is be lehet avatkozni, nem csak lakott zónákban. Hogy példát mondjak, elég csak a legutóbbi torjai esetre gondolni. A medve belterületen garázdálkodott, de két házzal odébb már külterület van. Ha nincs ez benne a jogszabályban, akkor egy fontos eszköz esne ki a kezünkből, hiszen a medve nem áll meg egy helyben” – magyarázta a képviselő. Hangsúlyozta: felajánlották más uniós tagállamoknak is, hogy Románia szívesen átad a „medvefölöslegből”, de állatvédők ide vagy oda, senkinek sem kellett a barna bundás nagyvad.

Könczei Csaba kérdésekre is válaszolt, a jelenlévők azt firtatták, miként lehet egyensúlyba hozni a dolgokat, többen pedig a kártérítési folyamatokról érdeklődtek.

A Köztér sátrában elő­adást tartott még Fejér László Ödön szenátor (témája: 300 km kerékpárút Háromszéken – mikor, hogyan, hol és kinek? Maradjon álom vagy legyen cél?), Bodor László, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének ügyvezető elnöke (Szervezz szervezetet, hogy mozogjon a mozgalom), Mr. Originality Csabika (Triplázva az igazi), Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármestere (Fiatalság vs. közéleti szerepvállalás: külön világ?), Jakab István Barna, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke, Ambrus József, a Kovászna Megyei Hulladékgazdálkodási Egyesület elnöke (Zöld Háromszék), Nagy Zoltán, a Collegium Siculorum programkoordinátora (Protokoll és öltözködés).