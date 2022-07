Lelőtték Abe Sindzó volt japán miniszterelnököt

Abe Sindzó korábbi japán miniszterelnök egy rendezvényen vett részt éppen, amikor hátulról lövés érte. A súlyosan sérült politikust helikopterrel kórházba szállították. A rendőrség őrizetbe vett egy 40 év körüli férfit, a feltételezett elkövetőt, a hatóságok pedig lefoglaltak egy házi készítésű fegyvert is.

Abe Sindzó 1954-ben született Tokióban igazi politikai dinasztia sarjaként, nem véletlen, hogy ő is erre a pályára lépett. 2006-ban a kormányzó Liberális Demokrata Párt elnökévé választották, szeptember 26-án pedig beiktatták japán miniszterelnökké. Egy évvel később lemondott tisztségéről, 2012-ben azonban újra miniszterelnökké választották, tisztségét pedig egészen 2020-ig töltötte be, amikor is egészségügyi okokból lemondásra kényszerült. Ezzel ő vált Japán leghosszabb ideig hivatalban lévő miniszterelnökévé.

Egészségügyi problémái ellenére továbbra is aktívan politizált. A merénylet időpontjában is egy kampányrendezvényen vett részt. Abe Kei Satō tanácsos, a Liberális Demokrata Párt újraválasztásáért induló jelöltje érdekében mondott beszédet.

Kisida Fumio, Japán jelenlegi miniszterelnöke brutális tettnek és teljes mértékben megbocsáthatatlannak nevezte a választási kampány közepette végrehajtott merényletet. Elmondta, hogy a volt miniszterelnök személyes jó barátja volt, akitől értékes tanácsokat és támogatást kapott.

Japánban ritkán fordulnak elő lőfegyveres támadások, amit leginkább a szigorú fegyvertartási szabályok indokolnak: ahhoz, hogy valaki fegyverhez jusson, először egy lövészegyesület ajánlására van szükség, ezt pedig alapos rendőrségi ellenőrzés követi.