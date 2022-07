Versengés a brit konzervatívok vezetői tisztségéért

Nyolcan jelentették be szombat estig, hogy pályáznak a kormányzó brit Konzervatív Párt vezetői tisztségére. A legnagyobb meglepetést ugyanakkor a favoritnak tartott brit védelmi miniszter, Ben Wallace okozta azzal, hogy közölte: nem indul a vezetőválasztási versenyben.

A párt eddigi vezetője, Boris Johnson csütörtökön jelentette be távozását, miután az elmúlt hónapok sorozatos belpolitikai botrányai miatt saját kormányának és pártjának magas beosztású képviselői is folyamatosan követelték lemondását. Távozásával megszűnik miniszterelnöki tisztsége is, de Johnson bejelentette, hogy utódja megválasztásáig ellátja hivatali feladatait.

Szombat este bejelentette indulását két volt egészségügyi miniszter, Sajid Javid és Jeremi Hunt. Ezzel nyolcra bővült a Konzervatív Párt vezetői tisztségére pályázók száma. A legismertebbek közé tartozik Javid és Hunt mellett Rishi Sunak volt pénzügyminiszter, aki Javiddal együtt a héten lemondott, tiltakozásul a Johnson körül kirobbant botrányok miatt.

Az utódlásért induló versengés egyértelmű új favoritjának a fogadóirodák, a közvélemény-kutatók, a brit lapok és politikai elemzők egyaránt Ben Wallace védelmi minisztert tartották. Wallace azonban szombaton a Twitter portálon bejelentette: gondos mérlegelés, valamint a kollégákkal és a családjával folytatott beszélgetések nyomán úgy döntött, hogy nem csatlakozik a Konzervatív Párt vezetőjének tisztségéért folyó versengéshez. Wallace elismerte, hogy ez nem volt könnyű döntés, közölte ugyanakkor, hogy jelenlegi munkájára, az ország biztonságának fenntartására kívánja összpontosítani figyelmét. A szombati bejelentésig minden felmérés azt mutatta, hogy indulása esetén Wallace lett volna messze a legesélyesebb és legnépszerűbb az utódjelöltek mezőnyében.

A Konzervatív Párt jelenlegi szabályai alapján a végleges mezőny kialakulása után az alsóházi konzervatív frakció szavazássorozatot kezd a jelöltekről. A folyamat végén talpon maradó utolsó két jelölt közül – ha egyikük sem lép vissza a másik javára – a Konzervatív Párt 160 ezer regisztrált tagja választhatja ki postai szavazással a párt új vezetőjét, aki az Egyesült Királyság következő miniszterelnöke is lesz.