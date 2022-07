Miért késnek a vizesek a Csíki utcában?

Alapos késéssel, többszöri halasztás után úgy tűnik, a hónap végére befejezi a munkálatokat a sepsiszentgyörgyi Csíki utcában a Közüzemek. Kozsokár Attila, a vállalat vezérigazgatója lapunkat arról tájékoztatta, hogy a jelenleg hátralévő feladatokat – az esetleges meglepetéseket is beleszámítva – július 22-ig el tudják végezni, ennek érdekében további két csapatot irányítottak át a munkatelepre. Két átkötés miatt ugyanakkor a városrészben rövidebb időszakokra a vízszolgáltatást is fel kell függeszteniük, ezeket igyekeznek mihamarabb elvégezni, hogy a lakóknak kevesebb kellemetlenséget okozzanak.

Megkeresésünkre Kozsokár Attila elmondta, hogy az ivóvízvezetéket, valamint a szenny­vízelvezetőt már korábban elhelyezték a földben, a múlt hónapban nekiláttak a fogyasztók, háztartások csatlakoztatásának. A következő két hétben két nagyobb átkötést kell megvalósítaniuk – a Mező utcai kereszteződésnél, valamint a Csíki utca és az Oltmező út találkozásánál. Erre már kérték az önkormányzat jóváhagyását, amit meg is kaptak, illetve a rendőrséghez is benyújtották a kérést a forgalomkorlátozásra, ezt az engedélyt még várják.

Az átkötések ebben az esetben azt jelentik, hogy az új ivóvíz-nyomóvezetéket csatlakoztatják a városi hálózatra. Időben ez az ásással, a rendszer leürítésével, a vezetékek csatlakoztatásával (hegesztéssel) egyenként két-három napos feladat, de tekintve, hogy eddig is több akadályba ütköztek a munkálatok során, inkább két hétre kérték az engedélyt, hogy biztosan beleférjenek a határidőbe. Kozsokár Attila hozzátette: remélik, nem lesz szükség a két hétre, hogy ezeket a beavatkozásokat elvégezzék, már csak azért sem, mert a régi vezeték leürítése azt jelenti, hogy azon a vonalon átmenetileg szünetel majd a szolgáltatás, amíg az új nyomóvezetéket beüzemelik. Ennek a kellemetlenségnek pedig minél rövidebb ideig akarják kitenni az érintett fogyasztókat.

Az átkötésekkel párhuzamosan folytatják a kicserélt szennyvízelvező csatorna csatlakozóinak a cseréjét, illetve pár újat is el kell helyezniük. Legtöbb harminc csatlakozót kell még kicserélni, amit július 22-ig el tudnak végezni.

Az új ivóvízvezeték esetében a fogyasztók csatlakoztatása már megtörtént.

Kozsokár Attila kitért arra is, hogy 2015-ben a Környezeti Operatív Program keretében európai uniós támogatásból a városban található három nyomóvezetéket javarészt újra cserélték. A Csíki utcában akkor egy mintegy 600 méteres szakasz kimaradt, ezt cserélték most újra, és ennek a hálózathoz való csatlakozását kell megoldaniuk július 11. és 22. között.

A vezérigazgató továbbá elmondta, hogy a Csíki utcában sajnos nem tudták tartani az eredeti ütemtervet, több oknál fogva nem sikerült úgy haladni, ahogy azt az elején eltervezték. Az egyik ok az volt, hogy több szakaszon az ásást nem tudták gépekkel megoldani az esővízcsatornák, gázvezetékek, villany-, telefon-, internetkábelek miatt. Ezeken a szakaszokon kézzel kellett ásni, amit nem lehet olyan ütemben végezni, mint az erőgépekkel. Emellett pár meglepetés is érte őket az ásás során, akadályokba ütköztek, amikről nem volt tudomásuk, és ezeket el kellett hárítani, például a híd környékén.

Kérdésünkre Kozsokár Attila arról is beszámolt, hogy a Gyár utca esetében, ahol egy nagy nyomóvezetéket szándékoznak kicserélni, már megkötötték a szerződést a tervezővállalattal. Az egyezség szerint egy hónapon belül elkészítik a tervet, és amint ez megvan, az anyagbeszerzést igyekeznek rövid időn belül megoldani, és neki is láthatnak a munkának. Az önkormányzatnak is az volt a kérése, hogy még idén kezdjék el és jövő tavasszal zárják le.

Amint arról beszámoltunk, a Csíki és a Gyár utca, a Grigore Bălan út, a Nicolae Iorga és a Stadion utcával együtt fő tömegközeledési vonalak lesznek, ezért az önkormányzat a városi mobilitási terv keretében korszerűsíti. A legjelentősebb beavatkozás a Csíki utcában történik, az ivóvíz- és csatornahálózat cseréjén kívül a villanyhálózat a földbe került, a közvilágítást korszerűsítik, illetve az úttestet és a járdát is felújítják. A Gyár utcában hasonló munkálatokra kerül majd sor, míg a fennmaradó három utcában csak kisebb beavatkozásokra van szükség.