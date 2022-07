Utcákra, hidakra, biciklisávokra jön pénz

A fejlesztési minisztérium által közzétett lista szerint Sepsiszentgyörgy 18 beruházásra 43 millió lejt kap. Ezek zöme utcafelújítás, de körforgalmak építése a várost átszelő 13E útvonalon (amely Szépmezőről jön be a városba s Előpatak felé megy ki) és a Gábor Áron utcai (a Kórház utca feletti) híd javítása is közöttük van. A most elnyert alapokból a következő utcákat korszerűsítik: a nagyon forgalmas Oltmező és Păiuș David utcát, a Borvíz utca három mellékutcáját (Malomgát, Gát, Irinyi János), három rövid kis zsákutcát (Új, Kút, Bárányka, előbbiek a Csíki utcából nyílnak, a harmadik a Horgász utcából), az Állomás negyedben a Vasutasok utcáját, a Kós Károly utca közelében a Textilesek és a Dohány utcát, a fenti városrészben a Gáll Lajos, Rózsa és Nap utcát, valamint az Akácos utcának a Stadion és Hóvirág utca közötti szakaszát, Szemerján pedig a József Attila utcát, amelynek ezúttal a közművesítését is befejezik. Kézdivásárhely 9 tétellel jelenik meg a táblázatban: 2,3 kilométernyi bicikliúttal, a Csernátoni út tömbházak közötti szakaszával, az Iskola, Kanta, Matkó István, Temető, Bod Péter, Kert utcával, a Tavasz és a Nagy Mózes utcával, valamint az 59-es, 60-as, 61-es és 62-es udvartérrel, utóbbiak egy helyen szerepelnek. Mindezekre a város 28,8 millió lejt kap a Saligny-tervből.

Kovászna négy tétellel nyert, de ezek összesen 21 utca közlekedési rendszerének rehabilitálását és 20 utca esővíz-elvezetésének megoldását célozzák, minderre 25,4 millió lejük van.

Barót három nagy munkálatra kap szinte 43 millió lejt: a város víz-, szennycsatorna és esővíz-elvezető hálózatának bővítésére, a bibarcfalvi és bodosi víz- és szennyvízhálózat létrehozására, valamint a felsőrákosi szennycsatorna-hálózatra.

A megyei tanács öt projektjét hagyták jóvá – különböző megyei utak javítására mintegy 140 millió lejt –, és sok község is pályázott útjavításokra és vízhálózatokra. Hat község nyert 32 és 38 millió lej közötti összegeket – Illyefalva, Uzon, Réty, Dobolló, Csernáton, Zabola –, a legsikeresebb pedig ezúttal Kézdiszentlélek, amely a településein tervezett fejlesztésekre 39,5 millió lejt kap, ezen felül pedig még szinte 3,5 millió lejt a Kézdivásárhelyre vezető bicikliút megépítésére. Az utcaneveket és egyebeket tartalmazó teljes lista a fejlesztési minisztérium honlapján tanulmányozható (mdlpa.ro).