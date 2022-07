Nem jön a gáz az Északi Áramlaton

Az Északi Áramlat 1 gázvezetéken évente 55 milliárd köbméter gázt szállít Oroszország Németországba a Balti-tengeren keresztül. A tervezett karbantartás július 11-től július 21-ig tart. A vezeték üzemeltetője megerősítette, hogy a leállás a tervezett időpontban, közép-európai idő szerint 6 órakor megtörtént.

A múlt hónapban Oroszország a gázvezeték teljes kapacitásának 40 százalékára csökkentette az áramlást, arra hivatkozva, hogy a német Siemens Energy által Kanadában karbantartott berendezések késedelmesen érkeztek vissza. Kanada a hétvégén közölte, hogy visszaküldi a megjavított turbinát. Németország a hétvégén üdvözölte ezt a döntést, Ukrajna pedig „mélységesen csalódott” volt, és sürgette Kanadát, hogy vonja vissza lépését.

Európa attól tart, hogy Oroszország meghosszabbíthatja a tervezett karbantartást, és tovább korlátozza az európai gázellátást. Ez óriási károkkal járna, hiszen nem tudnák feltölteni a téli hónapokra a tárolókat.

Robert Habeck német gazdasági miniszter kijelentette, az országnak szembe kell néznie azzal a lehetőséggel, hogy Oroszország a tervezett karbantartási időszakon túl is felfüggeszti az Északi Áramlaton történő gázszállítást: „Az eddigi tapasztalatok alapján most nem lenne nagyon meglepő, ha valami apró, technikai részletet találnának, és akkor azt mondhatnák (az oroszok – szerk.), hogy most már nem tudjuk visszakapcsolni.”

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője elutasította azokat az állításokat, amelyek szerint Oroszország politikai nyomásgyakorlásra használná az olaj- és gázszállítást. Hozzátette, a karbantartási leállás rendszeres, ütemezett esemény, és senki nem „talál ki” semmilyen javítást. Oroszország korábban több olyan európai ország gázszállításait is leállította, amelyek nem tettek eleget a rubelben való fizetésre vonatkozó követelésének.

A korábbi években az Északi Áramlat 1 éves karbantartási időszaka körülbelül 10–12 napig tartott, és időben befejeződött. A gáz teljes leállása valószínűtlen, a Gazprom nem irányította át az áramlást más vezetékeken keresztül, ami azt jelzi, hogy a gázáramlás hosszan tartó csökkenése várható – vélik a Goldman Sachs elemzői a Reuters összefoglalója alapján.

Az európai referenciaértéknek számító holland gáz nagykereskedelmi ára tavaly július óta több mint 400 százalékkal emelkedett. Az Északi Áramlaton keresztül történő szállítás leállítása Oroszországnak és Nyugat-Európának egyaránt ártana. (via index.hu)