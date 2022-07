Az A Night to Remember című koncertre a már megszokott helyszínen, az ’56-os emlékparkban kerül sor. A zenekar tagjai: Opra Mónika (ének), Adi Nour meghívott előadó (ének), Kertész János (zongora), Kertész Huba (akusztikus gitár, bandjo, ukulele), Éltes Áron (szaxofon, klarinét), Gyergyai Szabi (basszusgitár). A koncertre 20, valamint kedvezményesen 10 lejes jegyet lehet váltani a kulturális szervezőirodában, valamint a helyszínen egy órával a koncert előtt.

TAXI-KONCERT. A sepsiszentgyörgyi Szimplában koncertezik július 16-án, szombaton 20 órától a Taxi együttes. Nemzedékek nőttek fel a Taxi zenéjén, ezért elhangzanak a jól ismert slágerek, de mellette hallhatóak lesznek az új dalok is, humorral, iróniával fűszerezve, a jól ismert stílusban. Az előadás 16 éven fe­lülieknek ajánlott.

RÉGIZENE-FESZTIVÁL. A természet és a természetben rejlő muzsika a fő témája az idei, július 17-ig tartó Csíkszeredai Régizene Fesztiválnak, amelyen mintegy 150 zenész vesz részt Romániából, Magyarországról, Franciaországból, Észtországból, Olaszországból és Németországból. A fesztivál programja, jegyekkel kapcsolatos tudnivalók elérhetők a regizene.ro honlapon.

Kiállítás

BÖLCSŐ A HEGYEK KÖZÖTT. A 125 éve született Tamási Áron életútját, annak csomópontjait, illetve gondolatait bemutató kiállítás a hónap végéig látogatható Sepsiszentgyörgy főterén.

SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM. A sepsiszentgyörgyi Lábas Házban július 31-ig látogatható – hétköznapokon 9–16, csütörtökön 9–19, hétvégén 10–14 óráig – Somogyi Győző, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas magyar festő- és grafikusművész Magyar hősök arcképcsarnoka című nagyszabású képzőművészeti kiállítása.

MOHY SÁNDOR-KIÁLLÍTÁS AZ EMŰK-BEN. Július 20-án, szerdán 15 órakor Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti Központban megnyílik Mohy Sándor festőművész retro­spektív kiállítása. A Mohy Sándor sajátos formanyelvében megfestett portrékat, önarcképeket, csendéleteket és tájképeket bemutató tárlat rendezője dr. Bordás Beáta művészettörténész, az Erdélyi Művészeti Központ vezetője. A kiállítást Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere, Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke és Gazda József művészettörténész nyitja meg. A kiállítás augusztus 20-ig keddtől péntekig 10 és 18, szombaton 11 és 18 óra között látogatható.

Klasszikus és modern balett Balogh Csongorral

Július 20–22. között a Pécsi Balett táncosa, a Kovásznai Tanulók Klubja és Horváth Zita tanárnő egykori tanítványa, Balogh Csongor táncművész vezetésével haladó és kezdő táncosoknak beavató táncművészeti műhelymunkát szerveznek Kovásznán. A tevékenység ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Előzetes regisztráció szükséges, jelentkezni a culturacv@gmail.com címen és a

0762 674 516-os telefonszámon vagy Bartha Melinda tanárnőnél lehet. Szervező a Kovásznai Városi Művelődési Ház, szakmai partner a Kovásznai Tanulók Klubja (a Sepsiszentgyörgyi Gyermekek Palotája alegysége).

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16.15-től Minyonok: Gru színre lép (magyarul beszélő) és 16.30-tól románul beszélő, 18 órától Thor: Szerelem és mennydörgés (magyarul beszélő) és 20.30-tól román feliratos, 18.30-tól Néha hóval havazik, máskor meg sötétséggel (román film­dráma), 20.15-től Fekete telefon (magyarul beszélő); csütörtökön: 16 órától Encanto (magyarul beszélő), 16.15-től Lightyear (románul beszélő), 18 órától Thor: Szerelem és mennydörgés (magyarul beszélő) és 20.45-től román feliratos, 18 órától Elveszett illúziók (román feliratos), 20.15-től Elvis (román feliratos). Honlap: arta.cityplex.ro.

Végzős diákok jelentkezését várják

A megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség nyilvántartásba vételre várja a 2022-es végzős diákokat annak érdekében, hogy az intézmény által ingyenesen biztosított szolgáltatásokban részesüljenek a munkaerőpiacra történő beilleszkedés céljából. A végzős diákoknak a lakhelyükhöz legközelebb eső munkaerő-foglalkoztatási hivatalnál kell jelentkezniük, július 26-ig felvilágosításban, valamint szakmai tanácsadásban, munkahely-közvetítésben részesülhetnek. Utólag igényelhetnek ingyenes szakképzést és az alkalmazást segítő támogatást is. Az álláskeresőként való bejelentkezéshez a következő iratok szükségesek: személyi igazolvány, oklevél vagy igazolás, melyből kitűnik az iskola elvégzésének ideje, önéletrajz, kérés, saját felelősségre tett nyilatkozat az egészségügyi állapotról, a személyes adatok használatához adott beleegyezés. Bővebb tájékoztatással a 0267 312 157-es telefonon szolgálnak.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea (telefon: 0267 351 057, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) 9–12 óráig; a Józef Bem utca 2/3/J/1. cím alatti Dent-Art rendelőben (0733 007 002) 12–16 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

VÍZELZÁRÁS. Javítási munkálatok miatt szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Sepsi­szentgyörgyön ma 8 és 13 óra között a Hajnal utcában, valamint július 14-én, csütörtökön 8 és 13 óra között az Akácos utcában. A tűzoltó-hálózaton végzett javítás miatt ma 8 és 13 óra között szünetel az ivóvíz-szolgáltatás a Zöld Péter utcában is. A szolgáltatás újraindítása után a víz elszíneződésére lehet számítani. Amennyiben újraindításkor hiányosságok merülnek fel, jelezni lehet a 0744 326 104-es vagy a 0267 315 393-as telefonon.

ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16 és 18 óra között Erdőfülében a kultúrotthonban fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek összeállítják a magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben.

JOGI TANÁCSADÁS. Szerkesztőségünket ingyenes jogi tanácsadásért újra fel lehet személyesen is keresni. Balogh Klára jogtanácsos ma 13–15 óráig várja az érdeklődőket.

ÖNKÉNTESEKET TOBOROZ­NAK. A nyári vakáció hasznos eltöltésére, az önkéntesség kipróbálására ajánl lehetőséget a kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesület. Fiatalok és felnőttek jelentkezését várják, akik szabad idejükben szívesen foglalkoznának a környezetükkel, akik bekapcsolódnának a Zöld Nap Egyesület mindennapi tevékenységébe. Bővebb információk: zoldnap.info/hogyan-toltsd-vakaciod-hasznosan.

FALUNAP. Július 17-én, vasárnap Sepsikőröspatakon kilencedik alkalommal szervezik meg a település ünnepét, mely 11 órakor ökumenikus istentisztelettel kezdődik a római katolikus templomban. A rendezvényt koncertek, néptáncelőadás és humoros percek, lovas-tornász bemutató, gyermekfoglalkozások, utcabál és tábortűz is színesíti.