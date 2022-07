Segítsünk a tűzkárosultaknak!

Ami maradt a falakon kívül: néhány tetőszerkezeti gerenda az udvaron, azok is részben elszenesedve. A kertben szenes halmok – a család egykori mindene. Az udvaron megolvadt a csúszda, az ugráló. És egy összetákolt bódé, ott lakik most Illyés Zoltán és felesége, Irma. Leégett házukat 18 évvel ezelőtt építették, néhány hónapja cseréltek rajta tetőt, ötezer lejnél is többet költöttek az újításra.

Ha fújt volna a szél, a szomszéd ház is lángra kap, onnan a többi felfelé mind – nem a sajátját féltette, a szomszédok javait többre értékelte Zoltán. Valóban, a tűz heve hatalmas volt. A háztól mintegy öt méterre lévő szőlő levelei, venyigéi is megégtek. A túloldalon legalább tíz méterre lévő diófa levelei is megperzselődtek. Az út menti kerítés műanyag borítása megolvadt. A jószág is veszett, bennégett a lakáshoz épített istállóban. A két épületet egy fedett szín választotta el. Ide garázst akartak építeni egyik lányuknak, fáskamraként használták. A tűz innen indult, a tűzoltók szerint az elektromos hálózat meghibásodása, rövidzárlat miatt. Kútjuk is volt, most azt sem használhatják. Elégtek a búvárpumpa kábelei, a szivattyú a kútba esett. Most a szomszédból kapják a vizet.

Szomszédok, ismerősök, falutársak segítettek abban, hogy a kormos falak közül kitakarítsák az odaégett javakat. Összefogás volt, segítettek a bajbajutottakon. De hogyan tovább? Ez a nagy kérdés, hiszen a nyár elmúlik, ősz után jön a tél. A család most az udvaron, egy összetákolt fedél alatt tölti mindennapjait. Legalább nyár van, nincs hideg, csak a szúnyogok járják esténként.

Három gyermeket nevelnek, ők most ismerősöknél kaptak szállást. Egyik sem sajátjuk, mindannyian az unokáik. A leányaik mondtak le róluk, egyikük megházasodott, másik elment, a gyerekeket „elhányták”. Ők viszont felvállalták a nevelésüket. Első, második és ötödik osztályt kezdenek ősszel. A tűz hatalmas lelki megrázkódtatást hozott a gyerekeknek. Szinte fel sem fogják, mi történt. Az egyikük sehová nem akar menni, csak ott lenni az udvaron, biztonságot adó nagyszüleivel. A tűzből az utolsó percben menekítették ki. Aludt, amikor felköltötték, hogy futni kell, mert szakad be a mennyezet, nem akart felkelni. Amikor kivitték, akkor is vissza akart menni ágyába. Álmos – mondogatta a lángok között… Hogy mennyire ragaszkodnak az unokákhoz? Egyikük gyermekjogvédelmi kihelyezésben volt, egy évig tartott a procedúra, míg visszahozhatták a családba…

Újjáépíteni a házat? Eddig szó sem lehet róla, honnan az anyagiakat? – érkezett a válasz a családfőtől oktalan kérdésünkre. A polgármesteri hivataltól ígéretet kaptak pénzbeni támogatásra. Segélyszervezetek, magánszemélyek keresték meg, ruhacsomagokat, kevéske élelmet vittek. Egy aragázkályhát is kaptak – de ez messze nem pótolja az elszenvedett kárt. A lelki sérülést pedig semmiképp.

De azért jó hírként hallottuk, hogy az aragázkályhához van gázpalackjuk. Ott volt a házban a tűzvészkor is. Valakinek sikerült kivinnie a lakásból, már forró volt, az út túloldalán lévő patak egyik göbéjébe vitte hűteni. Mert a patakban nem folyik víz, csak a mélyebb helyeken van megmaradva egy-két nagyobbacska tócsa. A vízhiány a tűzoltás menetét is akadályozta. Azt mondja Zoltán, hogy a kiérkezett tűzoltók mindössze ötszáz liter vizet hoztak magukkal. El kellett menniük a Rétyi-tóhoz tankolni.

Ha ez így volt, akkor a nagy baj mellett még nagyobb baj van. Tűzoltósági forrásoknál érdeklődtünk. Elmondásuk szerint a helyszínre hat tűzoltóautóval szálltak ki. A megyeszékhelyről négy, Uzonból és Zágonból egy-egy járművel. Összesen 26 ezer liter vízzel. A víz kifecskendezésével 5–6 atmoszféra nyomáson hét perc alatt ötezer liter víz fogy el, ezért tűnik a működést kevésbé ismerőknek, hogy üres tartállyal érkeznek a tűzoltók – kaptuk a magyarázatot.

Száz szónak is egy a vége: pénz, építőanyag, bútor, háztartási kellékek – mindenre szükség van az Illyés-portán. Aki segíteni akar, a Facebookon keresse a Segíteni a rászorulóknak csoportot, ott minden információt megkap, hogy mivel, hogyan támogathatja a földönfutóvá vált kisborosnyói Illyés családot.