Öt hónappal a telep megvásárlása után tegnap hivatalosan is felavatták a sepsiszentgyörgyi LRO-nadrággyár épületegyüttesében berendezett német táskagyárat, ahol tizenöt alkalmazottal már áprilisban beindult a termelés. Az avatáson a beruházás megvalósítását koordináló Bettina Breese társtulajdonos és Erika Rozenberg menedzser mellett Dietmar Unterbruch is jelen volt, aki a Hum Homecare und Medizintechnik GmbH révén az itt bejegyzett vállalkozás másik társtulajdonosa. A megnyitón – ahol szimbolikusan átvette az épület kulcsát – elmondta: a telephelyet eddig még csupán fényképen látta, most rendkívül elégedett, hogy ilyen minőségű gyárat sikerült megvásárolniuk.