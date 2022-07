Közösségi ünnep a Szuperkupa bemutatásán

Felcsendült a Sepsi OSK himnusza, eközben pedig Diószegi László klubelnök és Bogdan Mitrea csapatkapitány a Szuperkupát magasba emelve lépett ki az Aréna Bisztróból, a többi labdarúgó és a szakmai stáb pedig utánuk érkezett. A labdarúgás-kedvelők vastapssal köszöntötték a csapatot, amely sporttörténelmet írva 52 nap alatt két trófeát nyert.

Bogdan Mitrea, Diószegi László és Cristiano Bergodi vezetőedző megköszönte a szurkolóknak, hogy Aradra is elkísérték az alakulatot. Mindannyian kiemelték, történelmet írtak, hiszen rövid idő alatt két kupát is magasba emelhettek. Bíznak benne, hogy a jövőben is hasonló sikerek várnak a székelyföldi együttesre, igyekeznek felejthetetlen pillanatokat okozni.

Végezetül megígérték, hogy nem szenvednek vereséget pénteken az Universitatea Craiova vendégeként a SuperLiga első fordulójában. A rövid beszédek után a játékosok elvonultak pihenni, a drukkerek pedig fotózkodtak a Szuperkupával, folytatódott az eszem-iszom és az ünneplés. (miska)