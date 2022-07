Panaszkodnak az ivóvízre

Az összejövetelen a községi vezetékből folyó ivóvíz minősége volt a legfontosabb téma, rengeteg a panasz erre. Ha nem is folyamatosan, de időszakosan ihatatlan a vezetékekből folyó víz, látványa is taszító. Hiába hívják a közegészségügyi hivatalt – az utóbbi időszakban négy alkalommal volt ellenőrzés –, a mintavétel után minden alkalommal az eredmény azt mutatja, rendben van a víz minősége. Hogy ez így van-e? – ezt is megkérdőjelezték a jelen lévő fogyasztók. Ellenpróbát hiába vinnének más hivatalhoz, annak nem lehet jogerős eredménye – hangzott el a gyűlésen.

A panaszosok szerint a szűrőrendszer hibái okozzák a problémát, s azt is szóvá tették, hogy a vízszolgáltató nem végzi rendszeresen a rendszer mosását, a felgyűlt üledék, főleg a vasmaradvány ihatatlanná teszi a vezetékes vizet. Ha nem tudnak megfelelő ivóvizet szolgáltatni, akkor a köbméterenkénti árat csökkentsék felére – hangzott el a gyűlésen.

Beszélgetőpartner hiányában a jelenlévők úgy döntöttek: aláírásgyűjtésbe kezdenek, ennek alapján – ha a szolgáltató nem lesz igényesebb – törvényes úton keresik igazukat. Ehhez azonban arra van szükség, hogy az érintettek ne hunyjanak szemet a probléma felett, hanem álljanak ki jogaik mellett – fogalmazták meg.



Mikor lesz megoldás?

Tegnap a Közüzemek közleményben reagált a gidófalvi panaszokra. „Ismét egy olyan helyzettel szembesülünk, amikor azt látjuk, hogy egy kisebb rendszer kapacitása nem elegendő a használathoz. Ahogy telik az idő, a helyzet is romlik: Gidófalva községben nagyjából 800 szerződésünk van, ipari fogyasztókat is beleértve. Nagy a gyanúnk, hogy újra az öntözés lesz a probléma, hiszen ha márciusban csupán Gidófalva fogyasztása 1800 köbméter víz volt, júniusban ez a szám már 2800-ra nőtt, ebből 1400 köbmétert egy farm fogyaszt el. A fogyasztás növekedésével a vízminőség is romlik – a rendszert így vettük át, és a jelenség évről évre erősödik” – fogalmazott Kozsokár Attila, a szolgáltató igazgatója.

A közleményben hozzáteszik: tudják a megoldást, meg is pályázták rá a szükséges pénzt. „Leegyszerűsítve a dolgot: nagyobb kapacitásra és tisztább vízre van szükség. Ennek érdekében pár éve már elkezdődött egy vezeték elindítása Sepsiszentgyörgyről Szépmezőn át Gidófalva felé: ezt foglaltuk bele az EU-s pályázatunkba, hiszen hat kilométeres távra kellene vinni egy nyomóvezetéket, a szentgyörgyi vízzel pedig mindkét gond megoldódna” – mondta el Kozsokár Attila.

Addig is Gidófalva önkormányzatával rövidtávú enyhülést hozó módszerekről is tárgyalnak, a tartós megoldás azonban a hálózat átalakítása: „Itt az a kérdés: megvárjuk, hogy nyer a pályázat vagy sem, és akkor lépünk, vagy közösen próbálunk máshonnan pénzt szerezni erre a projektre. Mi nyitottak vagyunk, a polgármester meglátásom szerint szintén szeretne lépni. Hat kilométer vezeték sok, azonban viszonylag hamar tudna megvalósulni, hiszen lakott településen kívül kellene haladni, becslésünk szerint engedélyeztetéssel együtt nagyjából 6–9 hónap alatt lehetne egy olyan megoldást nyújtani, ami – amennyiben kerül rá finanszírozás – megoldja az emberek problémáját a községhez tartozó összes településen” – állítja Kozsokár Attila. (-ádi)