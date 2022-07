Egy neve elhallgatását kérő, ötven év körül tanítónő elkeseredve mondta, huszonöt éve tanít, többször vizsgázott, amikor kilencest kapott, akkor nem volt meghirdetett állás faluja közelében, idén abban sem biztos, hogy megírta az átmenő jegyet, mert olyan magas szintű matematikát kértek, amit ő már régóta elfelejtett, ilyent az elemi osztályokban nem tanítanak. A tételek nehézségére panaszkodott Molnár Kádár Kata is, aki a kovásznai Tanulók Házában vezeti a barkácsoló kört, nagyon szereti ezt a munkát, mert látja, a gyermekek kreativitásának a fejlődését, de igazságtalannak tartja, hogy a turizmus főszakos, földrajz mellékszakos egyetemi végzettségével földrajzból kellett vizsgáznia éppúgy, mint azoknak, akik az iskolában földrajzot tanítanak. Ha nem sikerül a vizsgája, ősszel még próbálkozik, nem szeretné otthagyni a köri oktatást, úgy érzi, erre született.

Egyetlen végleges biológiatanári állást sem hirdettek meg, de a sepsiszentgyörgyi Holinka Botond abban reménykedik, vizsgaeredménye alapján elfoglalhat olyan helyettesítői állást, ami egy vagy két iskolához köti, nem háromhoz, mint az elmúlt tanévben, amikor Nagyborosnyón, Gidófalván és Sepsibükszádon voltak órái. Sok fiatal van ugyanebben a helyzetben, a heti tizennyolc órás teljes normáért több iskola között ingáznak, szeretnének valahol megállapodni. Szabó Szabolcs történelem szakos tanár is közéjük tartozik, a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceumban, a Nicolae Colan Általános Iskolában és Kökösben tanított a júniusban véget ért tanévben, az ő tantárgyából évek óta nincs végleges üres katedra, marad helyettesítő, de nem mindegy, hány iskolában kell tanítania. Magyarságtörténelemből vizsgázott, azt reméli, ez hozzásegítheti, hogy egy helyben kapjon elegendő órát a történelem mellé.

A baróti Gaál Mózes Általános Iskola testnevelő tanára is helyettesítői állásért vizsgázott, Szabó Zsolt szeretné, ha ugyanott folytathatná tevékenységét jövőben is, ezt a katedrát ellenben nem hirdették véglegesként. Innen adódik, hogy úgy tűnik, tízszeres a túljelentkezés ezen a szakon, mivel harminc testnevelő tanár vizsgázott, és csak három címzetes állást hirdettek meg, de akinek megfelel a korábbi helye, nem feltétlenül kíván változtatni rajta, ám ahhoz, hogy maradhasson, meg kell mérettetnie. Így van az angol nyelv oktatásánál is, huszonöten jelentkeztek, de csak ketten kaphatnak végleges katedrát. Ezek egyikére pályázik Asztalos Emőke is, aki tavaly a nagyajtai Kriza János Általános Iskolában tanított angol nyelvet.

A fiatal pályakezdők a lakhelyükhöz közeli állásra számítva vettek részt a versenyvizsgán. A baróti Antal Tímea idén végezte a tanítóképzőt, szeretne Erdővidéken elhelyezkedni, úgy érzi, jól sikerült a vizsgája, van esélye otthona közelében tanítani. Negyvenkét tanító és hetvenhét óvónő jelentkezett az idei versenyvizsgára, előbbiből négy, utóbbiból két végleges állást hirdettek, de helyettesítőként vannak üres helyek. A földrajzra jelentkező tizenhat pályázó közül a sepsiszentgyörgyi Kovács testvérek szintén abban reménykednek, hogy szakuknak megfelelő álláshoz jutnak, Karola tavaly végezte az egyetemet, de még nem tanított, Kingának az elmúlt tanévben Uzonban, Aldobolyban és Sepsiillyefalván voltak órái.

Lapunk megkeresésére Kiss Imre megyei főtanfelügyelő elmondta, a hetvenhárom címzetes állás mellett 215 helyettesítői katedrát hirdetnek meg és még elosztanak közel 12 ezer órát, ami megfelelne 633 teljes normás állásnak, ezek ellenben 1757 töredékkatedra formájában jelennek meg, ami azt jelenti, hogy továbbra is nagyon sokan fognak két-három iskolában tanítani. Az elmúlt tanévben a mintegy 2700 háromszéki pedagógusból (ide érthető a teljes oktatói személyzet) 2082-en rendelkeztek végleges kinevezéssel – tudtuk meg Kiss Imrétől. Azt, hogy az idén meghirdetett címzetes helyekből hányat foglalnak el, csak a július 29-én és augusztus 1-jén sorra kerülő elosztás után lehet megtudni, amelyen végleges álláshoz csak azok juthatnak, akik a versenyvizsgán (az órahallgatás 25 százalékot, az írásbeli eredménye 75 százalékot tesz ki) elérik legalább a hetest. A versenyvizsga eredményeit július 19-én teszik közzé, a megóvott dolgozatok újrajavítása után július 27-én hirdetnek végleges eredményt.