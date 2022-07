A könnyítés egy korszerű átvilágító berendezésnek köszönhető, amelyet európai viszonylatban is az elsők között vezet be a légikikötő. A korszerű biztonsági berendezést a Nagy Infrastruktúra Operatív Programon keresztül vásárolták 42,4 millió lejért, ebből 28,2 millió lej vissza nem térítendő uniós támogatás, az összeg többi részét az állami költségvetésből biztosították. (Agerpres)

SPÓROLTUNK. Az év első öt hónapjában 22,231 milliárd kilowattóra (kWh) villamos energiát fogyasztott az ország, 4,1 százalékkal kevesebbet, mint 2021 azonos időszakában – közölte az Országos Statisztikai Intézet. Az ipari villamosenergia-fogyasztás 3,5 százalékkal csökkent, a közvilágítás fogyasztása 11,1 százalékkal nőtt, a lakossági fogyasztás pedig 6,3 százalékkal volt kisebb. A megtermelt árammennyiség 27,232 milliárd kWh volt 2022 első öt hónapjában, 1,540 milliárd kWh-val kevesebb, mint a tavalyi azonos időszakban. A hőerőművek 8,768 milliárd kWh, a vízierőművek 6,314 milliárd kWh, az atomerőművek 4,663 milliárd kWh elektromos energiát termeltek a vizsgált időszakban. A szélerőművek termelése 3,629 milliárd kWh, a naperőműveké 744,6 millió kWh volt. (Agerpres)

HAMIS DOLLÁR ÉS EURÓ. Fiatalon kezdte a nagypályázást a pénzhamisítók világában két Botoșani megyei srác: közel 3 millió (!!!) dollárnyi és 70 ezer eurónyi házi gyártmányú hamis pénzt akartak elszórni az országban, csak hát a megyei rendőrség lecsapott rájuk. Az „üzletet” egy 22 és egy 20 éves fiú irányította. Utóbbit tetten is érték, amint huszonöt hamisított 100 és 50 eurós bankjegyet próbált beváltani, és meglepő módon kilenc mobiltelefont is találtak nála. Az ügyben kilenc gyanúsítottat hallgattak ki, közülük a két irányítót és a feltételezett szárnysegédjüket őrizetbe is vették. (Főtér)