Babatervezés tudatosan /X/

A társadalom és a klasszikus női szerepek az utóbbi évtizedekben jelentősen megváltoztak. A gyermekvállalás ideje is kitolódott és jellemző, hogy erre a különleges életszakaszra tudatosabban készülnek a nők. Azt, hogy mikor érkezett el az idő a gyermekvállalásra, több minden befolyásolja, de mindenképp érdemes egy egészségi állapotfelméréssel kezdeni.

A tudatos felkészüléssel számos komplikáció elkerülhető, megelőzhető. A várandósság előtt érdemes minimum három hónappal tudatosabb életmóddal felkészülni a fogantatásra, terhességre. Nem csupán a leendő anyukára vonatkozik, hanem a leendő édesapára is, hiszen rajta is múlik a fogantatás sikeressége.

Felkészülés a babavárásra

Ha párjával eldöntötték, hogy kisbabát szeretnének, akkor mindenféle szempontból fel kell készülni a kis élet fogadására. Már a tervezgetés idején jóleső érzés megvásárolni az első kis zoknit, babacipőcskét vagy egy komplett Happy Baby Box babaváró csomagot.

A sikeres fogantatás érdekében, fel kell készítenie a szervezetét, egy új élet befogadására, optimális körülményeket kell teremteni a kis ember számára. Ha eddig dohányzott, akkor le kell szoknia róla a fogamzás előtt, mert a termékenységet is negatívan befolyásolja, arról nem is beszélve, hogy károsítja a magzatot. Ugyanez igaz, az alkoholra is, legjobb teljesen elkerülni a fogyasztását. Ha eddig rendszeresen fogyasztott kávét, akkor csökkenteni kell a napi mennyiséget 1-2 csészényire.

Egészséges életmód

A rendszeres napi mozgás megkönnyíti a teherbeesést, a terhességet és a szülést is. Nem szükséges maratont futni, vagy órákat izzadni az edzőteremben, elegendő heti három alkalommal, napi harminc perc mozgás.

Az egészséges táplálkozás elengedhetetlen a felkészülés időszakában, természetesen nem csupán akkor, de a fogantatás előtt sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani rá, hogy elegendő vitamint, fehérjét és ásványi anyagokat vigyen be a szervezetébe. Kerülni kell a zsíros, cukros ételeket, helyette rengeteg friss zöldség, gyümölcs, teljes kiőrlésű gabona, olajos magvak, tejtermékek fogyasztása javasolt. Már a babatervezés idején érdemes elkezdeni szedni a terhesvitamint, a baba és a mama védelmében.

Sikeres fogantatás

Ahhoz, hogy a peteérését pontosan ki tudja tapasztalni, a fogamzásgátló szedését abba kell hagyni. Az ovuláció időszakában - ami három-öt nap - a legesélyesebb teherbe esni. Azonban már a próbálkozás előtt három hónappal érdemes felkeresnie az orvosát egy egészségügyi szűrővizsgálat érdekében. Ellenőriztetni kell a vérnyomást, vércukorszintet, hormonszinteket.

A fogorvost is javasolt meglátogatni, mert a várandósság sajnos fokozza az ínybetegségek kockázatát. Nőgyógyásza esetleg javasolhatja, hogy genetikai vizsgálatot is végezzenek, ha esetleg a családban előfordult genetikai rendellenesség. Ha már elmúlt 35 éves és a rendszeres szex ellenére sem sikerül teherbe esnie fél éven belül, akkor érdemes szakembert felkeresni, hogy kiderüljön az ok.

Láthatja hát, sok mindenre oda kell figyelni már a tervezés szakaszában is, ám ha ezeket az óvintézkedéseket megteszi, boldogabb és nyugodtabb bababvárás elé nézhet. (X)