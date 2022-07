Hogyan tárolhatod a chiliket? Megmutatjuk! /X/

A chilik vetéstől függően késő tavasztól őszig hozhatnak termést, így joggal vetődik fel a kérdés, hogy miként lehet tartósítani őket a téli időszakra? Erre több módszer is létezik, próbáld ki akár az összeset az itt bemutatottak közül, hogy minél változatosabban juss hozzá kedvenc csemegédhez akkor is, amikor éppen nincs szezonja.

Szárítsd!

A paprikák füzérbe kötése és a napon szárítása már régen is teljesen megszokott volt. Ez a legegyszerűbb módja, hogy sokáig élvezni tudd a chilid ízét. Ha beszerzel egy aszalógépet, akkor nem kell attól sem tartanod, hogy túl törékennyé válik, vagy esetleg a nedvesség miatt penészesedni kezd. Mivel a szárító berendezéssel egyéb gyümölcsöket is tartósíthatsz, érdemes megfontolni a vásárlását.

Ha nem szeretnél ennyire befektetni, akkor az egészséges növényeket öblítsd le először sós vízben, majd ezután jól szellőző, meleg helyre tedd. Ügyelj rá, hogy ne érjenek egymáshoz, és javasoljuk, hogy időnként forgasd is meg őket! Ha elfogyott a szárított paprikád, a Chili Hungária Webáruház száraz fűszer kínálatából feltöltheted a készleted.

Jég veled!

Fagyasztóban számos zöldség és gyümölcs sokáig tárolható, szerencsére a chili is egy ezek közül. A szakemberek azt javasolják, hogy ha ezt a módszert választod, akkor a teljes beérés előtt szedd le a gyümölcsöket, és úgy tedd a mélyhűtőbe.

Tökéletesen megőrzi frissességét, aromáját és alakját is, ezért akár kis porciókra osztva, darabolva is elteheted. Így főzéskor elég csak egy kis előre elkészített adagot kivenned az ízesítéshez. Bármelyik változatot tartod szimpatikusnak, a címkézést ne felejtsd el: mikor és mit tettél a fagyasztóba.

Páclé nem csak húsokra

Pácot általában húsok puhítására, aromásítására használunk, pedig a paprikákkal is pont olyan jól működik. Arról nem is beszélve, hogy íze mellett az üvegek látványa is nyálcsorgató hatással bír. Ehhez az eljáráshoz sem szükséges semmi extra, csak néhány sterilizált üveg, chili és olívaolaj vagy ecet, attól függően, hogy miben szeretnéd tartósítani.

Először is a paprikákat sós vízzel mosd le! A páclevet állítsd össze, és tedd fel főni! Tűvel készíts pici lyukakat a száránál, majd tedd bele az üvegbe! Öntsd rá a levet, hagyd kihűlni! Dunsztolhatod is. Két hétig tárold hűtőben, utána akár a konyha polcára is kirakhatod.

Rövid távú megoldás

Ha ennyire nem gondolkozol előre, mindössze csak néhány plusz napot szeretnél nyerni, hogy friss, zamatos paprikát ehess a reggelihez vagy a bográcsba, a hűtő is jó megoldás lehet. Ebben az esetben viszont jobban jársz, ha egészben hagyod, mert a darabolt chili hamarabb romlásnak indul. Az egészséges növényt nem kell megmosni, de egy jól zárható doboz vagy műanyag tasak jó szolgálatot tesz. Így akár 4 hétig is rájárhatsz a chilire, ha 4-7°C-on tárolod. A vastagabb húsú chilik jobban bírják a hűtést. (X)