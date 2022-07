Ne igyanak a fiatalok?

Egy globális kutatás eredményei szerint a negyven év alattiaknak egyáltalán nem lenne szabad alkoholt inniuk, az idősebb felnőtteknek viszont egy kis mennyiség akár jót is tehet.

A The Guardian által ismertetett nagyszabású kutatás leszögezte, hogy az alkoholfogyasztás jelentős egészségügyi kockázatokat hordoz, és semmi előnyt nem jelent a fiatalok számára. A Washingtoni Egyetem Global Burden of Diseases elnevezésű kutatása a világ betegség- és halálozási okait elemző, legátfogóbb adatokat tartalmazó, folyamatosan változó projekt. Négy évvel ezelőtt a kutatás arra az eredményre jutott, hogy az alkalmi ivás is káros az egészségre, és ezért a kutatók azt javasolták, hogy a kormányok tanácsolják az embereknek a teljes absztinenciát. A globális adatok átfogó új elemzése után azonban a szakemberek változtattak következtetéseiken: eszerint a fiatalok számára nagyobb egészségügyi kockázatokkal jár az alkoholfogyasztás, mint az idősebbek számára. A 40 évesnél idősebb, alapbetegségekben nem szenvedő felnőttek számára a korlátozott alkoholfogyasztás – például napi egy pohár vörösbor – hasznos lehet, többek között a szív- és érrendszeri betegségek, a stroke és a cukorbetegség kockázatának csökkentésében.