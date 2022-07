Táborzáró kiállítás a Malomkertben

A tábor és a kiállítás témája az identitás volt. Az eseményen nemcsak a tábor résztvevői voltak jelen, hanem szép számban érkeztek csernátoni és kézdivásárhelyi érdeklődők is. A táborzáróra az erdélyi származású Makayné Pál Berta, a Miszla-Art Kulturális Központ és Alkotóház működtetője is eljött a Malomkertbe. A munkák a malom és a csűr oldalán, illetve a kertben kaptak helyet.

A közös tárlatot táborszervezőként Vargha Mihály szobrászművész, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója méltatta. Elmondta: egy tíznapos alkotófolyamat végéhez érkeztek, és ez idő alatt a határon túli művészek egy kis ízelítőt kaphattak Háromszék nevezetességeiről, megnézték a céhes város főterét, az Incze László Céhtörténeti Múzeumot, Sepsiszentgyörgyöt, a gelencei műemlék templom Szent László-freskóit, Hatolykán szoboravatáson vettek részt és a Szent Anna-tó csodálatos kráterét is megtekintették. Esténként bemutatkoztak egymásnak, kisfilmeket vetítettek egymás munkásságáról, megbeszélték problémáikat, lélekemelő együttlét is volt a tíz nap. A táborvezető ugyanakkor köszönetét fejezte ki a házigazda Szőcs családnak a nagyszerű vendéglátásért, a székely konyha különlegességeiért. A kiállított művek is a szép együttlétről beszélnek – hangsúlyozta Vargha Mihály, aki azt is elárulta, hogy a tábor kezdetén úgy egyeztek meg, hogy a festők és grafikusok két-két munkát, a szobrászok pedig egy-egy munkát készítenek, de a tábor végére nem ennyi, hanem akár hat-hét munka is született. Nyersanyag, inspiráció és jókedv volt bőven. A szobrászművész azt is elmondta, hogy két és fél hét múlva a Lábas Házban nyílik meg a Miszla Art Művésztelep közös tárlata, ahol másfél hónapig lehet majd megtekinteni azt. A művek legjava a Székely Nemzeti Múzeum gyűjteményét fogja gazdagítani. Jövőre már nem Erdélyben, hanem a Tolna megyei Miszla faluban fognak találkozni – összegezett a táborvezető.

A kézdivásárhelyi születésű, de hatéves kora óta Magyarországon élő Uszkay Tekla művészettörténész, a kiállítás kurátora arról beszélt, hogy hol található a Miszla nevű kis falu, ahol több mint tizenkét éve szervez a Makay házaspár művésztelepet – a csernátoni annak a testvértábora akar lenni. Tizenkét évvel ezelőtt Makayék megvásároltak Miszlán egy 18. századi barokk jellegű kúriát, amelyet fantasztikus gyorsasággal újítottak fel és alakították át kulturális központtá, ahol több mint egy évtizede a művésztelepen kívül koncertek, színházi előadások és időnként szakmai konferenciák zajlanak. A csernátoni tábor a Székely Nemzeti Múzeum és a Miszla Kulturális Egyesület együttműködésével valósult meg – hangsúlyozta a tárlat kurátora, majd egyenként mutatta be az alkotókat. Ezt követően Oláh Sándor ötvösművész és Gáspár Annamária festőművész két performance-ot adott elő, majd minden művész egyenként bemutatta az általa készített alkotásokat.