Az elmúlt hétvégén az ország legjobb felnőtt férfi és női birkózói Marosvásárhelyen mérettettek meg egy mással, ahol a sportág Román Kupa-döntőjét tartották. Az eseményen ott volt a megyeszékhelyi Sepsi-SIC négy birkózólánya, míg a Sepsiszentgyörgyi MSK két fiúsportolóját nevezte a viadalra, de közülük végül csak egy lépett szőnyegre.

A SIC csapatából a többszörös országos bajnok, Incze Kriszta a 65 kg-os súlycsoportban végig jól harcolt a vásárhelyi kupaversenyen, ahol egymás után vette az akadályokat és a döntőben is megállíthatatlannak bizonyult. Hozzá hasonlóan Cătălina Axente sem talált legyőzőre a 76 kg-os kategóriában, így ő is aranyéremmel fejezte be a kupaversenyt. Döntőt veszített és csak a második helyen zárt az 50 kg-ban küzdő Maria Cioclea, míg Adina Popescu (65 kg) a hetedik lett. „Még egy éremre számítottam a lányoktól, mivel Popescut is a dobogóra vártam. Adina az első meccsén még jól ment, de megsérült, majd kínlódott a következő mérkőzésén, és végül feladta a küzdelmet. Ennek ellenére is elégedett vagyok az eredményükkel, hiszen a Sepsi-SIC lett a viadal második legeredményesebb csapata. Minket csak a Craiova tudott megelőzni, de mi magunk mögé utasítottuk a Târgoviștét és a Steauát is” – nyilatkozta érdeklődésünkre a Sepsi-SIC edzője, Mátéfi Árpád.

A MSK-tól Orbán Loránd a 74 kg-osok között lépett szőnyegre és hetedik lett, míg csapattársa, Mircea Păduraru nem teljesítette az 57 kg-os súlykövetelményt, így lemaradt a Román Kupáról. (tif)