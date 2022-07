Az idei átigazolási szezonban eddig Erling Haalandra (Dortmund–Manchester City, 75 millió), Darwin Núnezre (Benfica–Liverpool, 75 millió) és Richarlisonra (Everton–Tottenham, 58 millió) költötték a legtöbbet. Az egymilliárdos határt szombaton Kalidou Koulibaly átigazolása jelentette, a szenegáli védő a Napoli csapatától került a Chelsea együtteséhez 38 millió euróért.

A világ legerősebbnek tartott bajnoksága zsinórban a kilencedik nyáron éri el az egymilliárdos határt. A transfermarkt.com számításai szerint a Premier League 20 klubja eddig több pénzt költött az idei átigazolási időszakban, mint az olasz Serie A, a német Bundesliga és a spanyol La Liga együttvéve.

Az 1 milliárd eurós határt leggyorsabban elérő bajnokság rekordját továbbra is Spanyolország tartja, 2019-ben a La Liga már július 14-én elérte ezt a küszöböt. Azon a nyáron a Real Madrid, az Atlético és a Barcelona is hatalmasat költött, a legdrágább igazolások João Félix, Eden Hazard, Antoine Griezmann nevéhez fűződnek (mindhárman 100 millió feletti összegért váltottak klubot), de Frenkie de Jong, Luka Jović és Éder Militao játékjogáért is jelentős összeget fizettek a klubok.

A PL csapatai ezen a nyáron eddig 1,03 milliárd eurót költöttek el, és mivel még másfél hónap hátra van az átigazolási időszakból, nem elképzelhetetlen, hogy megdöntik a 2017–2018. évi idényben felállított rekordot: akkor 1,6 milliárdot költöttek játékosokra a klubok.