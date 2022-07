A Kovászna megyei hegyimentők közleményben tájékoztattak arról, hogy a Vargyas-szoros egyetlen Kovászna megyéhez tartozó szikláját, az Ejtőkőt alkalmassá tették sziklamászásra. Mint írják, a Vargyas-szoros természetvédelmi terület sziklás részének nagy felületei Hargita megyéhez tartoznak, kivéve az Ejtőkőt, amely megyénkben található. Itt a Kovászna megyei hegyimentők három, nagy nehézségi fokozatú hegymászó útvonalat alakítottak ki, melyeket július 6-án avattak fel. A rendezvényen a háromszéki hegyimentők mellett részt vettek Hargita megyei kollégáik, illetve a székelyudvarhelyi Aquila Sportklub tagjai is.

Az Ejtőkő szomszédságában tartott nyitó eseményen a Kovászna megyei hegyimentők nevében Wagner Attila hegymászó megjegyezte: tökéletes hely a tavaszi és az őszi hegymászáshoz, kár lenne nem kihasználni a sziklafal adottságait, más hegymászó útvonalakat is készíteni kellene ezen a falon. A Hargita megyei Szikszai Attila kijelentette: meggyőződése, hogy ha több mászóút lenne, számos hegymászó kedvencévé válhatna ez a fal, a sportmászás tekintetében fontos lépés lehetne ebben a térségben, ha más útvonalak is olyan jól biztosítottak és jól kiépítettek lennének, mint a meglévők.

Az Ejtőkő mászófala a Vargyasról a szoros irányába vezető út jobb oldalán található, a védett terület előtt. „Minden, ami a Vargyas-szorossal kapcsolatos, Hargita megyéhez tartozik, de a bejáratnál van egy sziklafal, amely földrajzilag Kovászna megye része. Ezt kihasználva ott sikerült egy három útvonalas mászófalat készíteni” – hangoztatta Leonid Moscviciov, a megyei hegyimentő szolgálat vezetője.

Közleményük szerint a három hegymászóút hosszúsága 30 és 50 méter közötti, a magas nehézségi fokozatú utak: a Gyopár útvonal, 50 m hosszú és 7+ nehézségi fokozatú, az R&R (Rock and Roll) útvonal 50 m hosszú és 8-as nehézségi fokozatú, míg a Moha útvonal 30 méteres és 7-es nehéz­ségű. A helyszínt ismertető információs tábla arra is felhívja a figyelmet, hogy „A hegymászás kockázatos tevékenység. Mindenki saját felelősségére gyakorolja. Egyéni védőfelszerelés (kötél, sisak, mászóheveder stb.) használata kötelező”.

Az Ejtőkőn kialakított három mászóút látványos és nagyon biztonságos – mondta el érdeklődésünkre Wagner Attila. Több mint harmincéves hegymászói tapasztalattal rendelkezik, kisgyermekkora óta sízik, most önkéntes hegyi­mentőként tevékenykedik, illetve a Sepsi Rekreatív üzemeltetési igazgatójaként dolgozik. A mászóutak kialakítását már a tavaly elkezdték, ő maga irányította a három-négy fős csapatot, akik a sziklafalban dolgoztak. Kitakarították a mészkősziklát, a mozgó köveket eltávolították, Wagner Attila kijelölte az útvonalakat, majd fúrt szegekkel kiszegezték azokat.

Mint mondja, a másfél kötélhosszas szakaszok inkább a sportmászók számára lehetnek vonzóak, erdővidékiek, sepsiszentgyörgyiek és udvarhelyiek számára egyaránt. Elsőként mászott az Ejtőkő szikláján, a felfedezés örömét és élményét élhette át, kihívást is jelentett egy új falon mászni. A francia osztályozás szerint a 7-es nehézségű úttal azok is boldogulnak, akik négy-öt éve másznak, viszont a 8-as már nehéz, csak tapasztaltaknak való.

Wagner Attila úgy véli, az Ejtőkőn növelhető a sziklamászó utak száma, további 10–15 utat is ki lehet alakítani. Ez még vonzóbbá tenné az Ejtőkő falát, így akár egy egész napot is el tudnának ott tölteni a sportmászók, és azok számára is vonzó lehetne, akik a Vargyas-szorost tűzték ki célul maguknak.

Ez egy kezdet, ő maga sok helyen megfordult, mászott már, és úgy látja, a sziklamászás egyre népszerűbb a fiatalok körében, főként a sportmászás, a jól kiszegezett utakon ők is sokkal bátrabbak, tette hozzá. A klasszikus, régi hegymászó útvonalak nem mind biztonságosak, kevesebben másszák, régiek a sziklaszegek, ráadásul az efféle terepek könnyen megközelíthetőek.

A Vargyastól a szoros felé tartó útról jól látható egy tájékoztató tábla, térképpel és rövid leírással, amely felhívja a figyelmet az Ejtőkő mászóútjaira. Kellett építeniük egy kis hidat is a Vargyas-patakán, azon átkelve egy jelzett ösvényen mintegy 15 perc alatt lehet eljutni a mászóhelyig.